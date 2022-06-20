新华社北京6月20日电题：全国铁路“上”新图 助力流动中国增活力

新华社记者樊曦、丁静、侯文坤

京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营、亚洲最大铁路枢纽客站成为北京新地标、郑渝高铁全线贯通运营……20日，一批铁路重大工程纷纷亮相，全国铁路实行新的列车运行图。

在统筹好疫情防控和经济社会发展中，“全面加强基础设施建设”是推动高质量发展的题中之义。一个日益发达完善的铁路网，为流动的中国带来持续发展的活力。

高铁网扩能提质

20日11时，北京西站。由石家庄客运段高铁一队贵阳一组“雨露”乘务组担当值乘的G73次复兴号列车缓缓驶出，经京广高铁京武段、武广段和沪昆高铁运行，8个多小时后到达贵阳北站，首都和贵阳间运行时间再压缩。

随着20日京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营，全国铁路网开始新一轮扩能提质。

作为中部高铁网的主动脉，京广高铁京武段连接南北，承东启西，与徐兰、郑渝、汉十等多条高铁紧密衔接，干线地位十分重要。“京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营后，辐射带动作用显著。”国铁集团运输部负责人表示。

京广高铁京武段由时速310公里达标运营提升至时速350公里高标运营后，北京至武汉间最短运行时间压缩至3小时48分。该区段整体运输能力将提升7%，相当于每日可最多增开15列北京至武汉的高铁列车、增加1.8万个席位，将进一步增加进京高铁通道运输能力，为各地增开进京高铁列车创造了条件。

目前，我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段率先建成安全标准示范线，并成功实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。

今年以来，铁路建设科学有序推进，积极服务国民经济平稳运行。1至4月，全国铁路累计完成固定资产投资1574.6亿元，同比增长0.6%，已开通新线581公里，其中高铁358公里。

区域发展再提速

20日，郑州至重庆高速铁路襄阳东至万州北段（郑渝高铁襄万段）建成开通，我国西南地区外出的又一快速客运通道——郑渝高铁实现全线贯通运营。

“郑渝高铁全线贯通对完善西南地区快速客运网具有重要意义，中原城市群、成渝地区双城经济圈和长江经济带联系将更加紧密。”中国铁路武汉局集团有限公司运输部副主任李敏说，郑渝高铁结束了湖北南漳、保康、神农架、兴山等地不通高铁的历史，武汉至神农架最快仅需2个多小时。

在湖北襄阳市保康县后坪镇，与郑渝高铁保康县站一起“开张”的还有村民何丽的三里沟民宿。高铁站建在家门口，路面也扩宽美化了，何丽瞅准机会，开办了民宿，有十几间客房，一楼有餐厅。

“过去没有火车，襄阳开车到保康要两个多小时，高铁通了，只要半个小时。”何丽说，保康旅游资源丰富，以后游客会越来越多，自家的民宿生意有了盼头。

20日，济南至郑州高速铁路濮阳至郑州段（济郑高铁濮郑段）也开通运营，濮阳正式迈入高铁时代，郑州至濮阳最快52分钟可达。

据中铁设计集团有关负责人介绍，本次开通的濮阳至郑州段全长195公里，途经濮阳、新乡和郑州市。目前，济南至濮阳段建设正在有序推进。未来，济郑高铁全线贯通后，济南、郑州间将形成快速客运通道，濮郑段的路网作用将进一步凸显。

科技创新助发展

20日，始建于1895年的北京丰台火车站全新亮相，“变身”为亚洲最大铁路枢纽客站。127年来，这座北京最早的火车站见证了中国铁路的沧桑巨变，也成为新时代中国高质量发展的生动写照。

“北京丰台站是国内首座采用高铁、普铁双层车场重叠设计的特大型车站，形成了‘顶层高铁、地面普铁、地下地铁’的立体交通模式，方便旅客‘无缝’换乘城市交通。”中国铁路北京局集团有限公司北京丰台站副站长王建说。

交通运输是现代科技的产物。“中国高铁”作为中国的一张“金名片”，具有满满的科技含量。

为了减少双层车场布置给旅客候车带来的震感，最大程度缓解车辆与轨道之间的震动，施工期间，中铁建工集团项目团队在结构柱与梁之间安装阻尼器和钢支座，犹如在高架候车层顶板上装了一个缓冲气囊，有效减小了高速车场给旅客候车带来的震感。

郑渝高铁全长1068公里，途经河南、湖北、重庆三省市，地形地貌复杂多变，技术要求高，施工难度大，其中，赵河镇跨南水北调干渠特大桥位于南水北调中线工程干渠两侧的生态保护区内。施工中，中铁十五局五公司的建设者采用先进的BIM技术，通过数字信息仿真模拟大桥施工细节和全过程，在提升施工效率的同时还大幅提高了施工精度和质量安全。

中国国家铁路集团有限公司有关负责人表示，随着新站和新线开通运营，我国区域铁路运输能力将大幅提升。在新图实施过程中，铁路部门将适时调整运力，精准实施“一日一图”，更好满足客货运需求变化。

(责编：袁勃、杨光宇)