新华社北京6月20日电 题：电影企业如何享受增值税留抵退税政策——中宣部电影局、国家税务总局货物和劳务税司相关负责人回应热点关切

新华社记者王鹏、王雨萧

近日，《扎实稳住经济的一揽子政策措施》《财政部 税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》等文件陆续发布，明确“进一步加大增值税留抵退税政策力度”，提出将“文化、体育和娱乐业”等7个行业企业纳入相关政策范围。哪些电影企业可享受全额留抵退税？政策具体纾困效果如何？对此，中宣部电影局、国家税务总局货物和劳务税司相关负责人进行了解答。

国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，按照相关规定，电影企业中的小微企业可以享受全额留抵退税政策，即小微企业自4月1日起可按月申请退还增量留抵税额；微型企业自4月1日起可一次性申请退还存量留抵税额，小型企业自5月1日起可一次性申请退还存量留抵税额。

此外，为进一步加大对文化等行业企业政策支持，自2022年7月起，“文化、体育和娱乐业”等行业的纳税人，无论小微企业或是大中型企业，均可享受上述全额退税政策。

这位负责人介绍，此次留抵退税政策行业扩围后，从事国民经济行业分类中的“文化、体育和娱乐业”以及“制造业”等13个行业业务发生的增值税销售额合计占全部增值税销售额的比重超过50%的企业，均属于全额留抵退税行业的覆盖范围。如果电影企业符合这一条件，且同时满足留抵退税的基本条件，即可按规定申请全额留抵退税。

留抵退税政策对电影企业支持效果如何？

对此，中宣部电影局相关负责人表示，增值税留抵退税政策对于电影放映企业，特别是近年来新建电影院的扶持作用非常显著。留抵退税对于增加电影企业现金流，缓解经营压力真正发挥了“及时雨”的作用。

据悉，下一步，各级电影主管部门将与税务部门加强沟通联系、密切配合，通过全国电影院线、各大影投公司、电影行业协会，把留抵退税政策要点传达至电影放映全行业。同时，将积极协助税务部门细化实化、精准施策，为广大电影企业办理退税业务提供便利。

(责编：胡永秋、白宇)