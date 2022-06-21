原标题：助力上海科创中心建设 交通银行全力护航科创企业复工复产

新科技呼唤新金融。为助力上海科创中心建设，护航科创企业健康稳健发展，自上海疫情发生以来，交通银行上海市分行持续为经营单位提供业务支撑，以多样化的融资方案为科创企业提供信贷支持，以实际行动支持复工复产。

交行上海市分行持续关注科技金融备投库中两百余家股权融资企业的融资进程，加强与集团内有投资职能子公司的对接，帮助企业提供“商行+投行”联动服务，以更多元化的金融力量为企业“保驾护航”。

2021年5月，交行上海市分行成立了科技金融专班，践行交通银行科技金融战略布局，一改原来 “重抵押、重资产、重财报”的传统思维，以知识型和专业化为起点，打造全新的机制和模式。

疫情期间，为了更好对接客户需求，解决经营单位遇到的实际困难，科技金融专班通过园区和客户线上走访的方式了解客户金融需求，开通授信申报绿色通道，保障业务快速审批。对于防疫相关企业，实现优先审批。上海本轮疫情以来，收到科创企业授信申请送审超过200家，终审近190家，审批金额超过人民币60亿元。

目前，交行上海市分行所服务的诸多科创企业已实现复工复产。例如，专业从事肿瘤早筛和精准医疗的国家高新技术企业上海锐翌生物科技有限公司，其子公司上海锐翌医学检验实验室紧急成立工作保障小组，携手援沪核酸检测队开展核酸检测工作。在交行上海市分行金融科技专班和张江支行的合作下，迅速为企业完成扩额投放，为企业的复工复产输送了金融活血。

又如上海陛通半导体能源科技股份有限公司，是一家专注于为客户定制化研发设计和制造集成电路薄膜承沉淀设备的集成电路设备制造企业。受疫情影响，企业为复工复产采购生产集成电路设备所需的原材料的资金压力较大，交行上海市分行金融科技专班获悉后，迅速为其开设抗疫贷款绿色审批通道，保障集成电路设备国产化生产和研发不受影响。

此外，交行上海市分行也持续开展生物医药、集成电路等关键领域的行业研究和产业交流，完成行研报告撰写，开展科创金融线上培训20余次，提升团队服务科创及防疫相关企业能力。

交行上海市分行相关负责人表示，下阶段，将持续整合投行专业优势和商行综合优势，服务科技领跑者，充分利用好各项政策工具，为科创企业的复工复产提供金融支持。

(责编：曹淼、李源)