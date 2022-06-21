新华社青岛6月21日电 题：信心·机遇·共赢——从第三届跨国公司领导人青岛峰会看中国市场吸引力

新华社记者孙晓辉、陈国峰、王凯

第三届跨国公司领导人青岛峰会19日拉开帷幕，来自境内外476家世界500强企业和行业领军企业的负责人通过线上线下方式参会，共同聚焦跨国公司与中国互利合作的机遇和趋势。诸多与会跨国公司负责人认为，中国仍是全球投资重要目的地，期待把握在中国发展的新机遇，实现互利共赢。

信心

当前，中国经济正逐步克服疫情等不利因素影响。多家跨国公司负责人表示，他们对中国市场仍然充满信心。

美国化工巨头陶氏公司已连续三届参加跨国公司领导人青岛峰会。今年，陶氏公司亚太区总裁彭睿思身在国外，选择线上参会。

“我们对中国市场的承诺和信心从未改变。相比其他市场，中国有广阔的市场和发展空间、不断升级的消费需求、完整的工业体系和供应链生态，这些独特优势为包括陶氏在内的跨国企业提供了宽广舞台。”彭睿思说。

法国液化空气集团目前在中国设有120多家工厂，遍布40多个城市，拥有约5000名员工。液化空气中国总裁兼首席执行官柏昊天表示，中国在提高自身产业链和供应链韧性的同时，也为全球产业链和供应链的完整和稳健作出了贡献，向国际社会提供抗疫物资、日用品、工业产品等。

今年峰会期间，生物制药企业阿斯利康正式宣布在华扩大投资，计划在山东青岛投资建设生产供应基地并设立区域总部。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，阿斯利康此次对青岛生产供应基地的投资建设，旨在进一步推动青岛市生物医药产业发展。“我们将继续坚定在中国加大投资的信心。”

商务部公布的统计数据显示，今年1月至5月，中国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%。

机遇

总部位于美国的空气产品公司在中国发展已有35年，是首批进入中国市场的跨国气体公司。去年8月，公司在山东的首座自有加氢站——淄博桓台示范加氢站已建成，可为当地数条公交线路及多个物流车队提供加氢服务。

“我们将继续拥抱‘绿色中国’的发展机遇，从氢能、气化和碳捕集利用三个领域加快创新解决方案和大型示范项目的落地实施，助力‘双碳’目标的实现。”空气产品公司全球副总裁、中国区总裁苏俊雄说。

日本丸红株式会社会长、日本贸易会会长国分文也表示，他们将继续在医疗保健、新能源等绿色业务方面与中国公司展开合作。“我们未来将加强在绿色产业领域的投入。”

韩国SK集团首席副会长崔再源说，未来SK集团将积极扩大在氢能、可再生能源等环境领域的全球布局，与中国携手同行，为全球碳减排贡献力量。

贝克休斯公司全球副总裁、中国区总裁曹阳表示，本次峰会所设置的推动绿色低碳转型、实现“双碳”目标等具有时代及引领性的议题，与贝克休斯谋求在中国的发展、致力于推动能源安全和能源转型发展思路不谋而合。

商务部副部长盛秋平说，跨国公司参与并见证了中国对外开放全过程，为我国科技创新、产业转型升级和经济社会发展作出了重要贡献。当前，中国已经进入了新发展阶段，构建新发展格局、积极商签自贸协定、推动数字经济和绿色低碳发展等为跨国公司带来新的发展机遇。

共赢

商务部国际贸易经济合作研究院在青岛峰会期间发布的研究报告认为，跨国公司作为中国融入全球供应链体系的重要纽带，在推动中国适应全球供应链调整、实现制造业高质量发展中发挥着重要作用。

今年是特斯拉进入中国的第9个年头。“特斯拉不断深化本土合作，构建起更加完善的新能源汽车出行生态网络，促进新能源汽车产业链条日臻完善。”特斯拉公司全球副总裁陶琳说。

凭借在中国市场汲取的澎湃动力，这家新能源汽车领域的先行者自身发展也驶入“快车道”。陶琳表示，上海超级工厂正持续成为特斯拉最重要的出口基地和生产中心，2021年上海工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献特斯拉全球交付量半壁江山。

总部位于德国的跨国公司费斯托早在20世纪80年代就进入中国市场，近年来也不断增加在华投资规模。“费斯托在中国正加速在5G、生命科学、制药、新能源汽车、半导体等细分行业的战略布局。”费斯托大中华业务区运营副总裁姜作林表示，他们将积极优化供应链，推动中国各行业合作伙伴的自动化与数字化转型升级。

观察人士指出，面向未来，中国开放的大门越来越大、营商环境越来越好、发展机遇越来越多，跨国公司和中国将在更高水平合作中互利共赢。

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