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全国首座软土地层中具有停车检修功能的地铁车站封顶

2022年06月21日20:11 | 来源：新华网
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新华社北京6月21日电 记者从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁二十四局集团承建的绍兴地铁2号线一期工程海南路站主体工程21日封顶，标志着全国首座软土地层中具有停车检修功能的地铁车站主体结构基本完工。

据中铁二十四局集团项目负责人介绍，绍兴地铁2号线一期工程海南路站为地下两层，车站具备停车检修功能，兼为2号线停车场，也是2号线建设规模最大的车站。该站主体基坑长467.5米，标准段宽36.2米；深约50米，为全线控制性工程。

施工人员科学组织施工方案，优化人员配置和施工工艺工法，在确保安全的前提下顺利推进工程实施。绍兴地铁2号线一期工程计划2023年开通试运营。

(责编：杨光宇、袁勃)

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