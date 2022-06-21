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第三届跨国公司领导人青岛峰会共签订99个重点外资项目

2022年06月21日21:13 | 来源：新华网
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新华社青岛6月21日电（记者王凯、孙晓辉）21日，第三届跨国公司领导人青岛峰会闭幕。本届峰会共签订99个重点外资项目，涉及新能源新材料等高端产业领域，推动山东与跨国公司合作迈上新台阶。

据山东省委常委、常务副省长曾赞荣表示，本届峰会举办了重点项目集中签约活动，项目总投资156亿美元、合同外资53.1亿美元，涉及新一代信息技术、新能源新材料、高端装备、高端化工等产业领域，投资体量大，技术含量高，带动能力强，发展前景好。

据山东省商务厅厅长张德平介绍，初步统计，本届峰会线下参会的跨国公司为476家，比上届增加58家，其中世界500强企业186家，比上届增加30家；行业领军企业290家，比上届增加28家。

张德平说，日本住友、德国贺利氏等113家跨国公司已经连续参加三届峰会，阿斯利康青岛生产供应基地、荷兰路易达孚食品科技产业中心、希杰食品等一批外资大项目落地山东，峰会国际化影响力进一步扩大。

(责编：杨光宇、袁勃)

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