新华社济南6月21日电（记者张志龙）记者从山东省农业农村厅获悉，截至6月21日17时，我国第二大小麦主产区山东省已收获小麦6003万亩，麦收基本结束。

据农情调度，山东省应播玉米5500万亩，已播5430.5万亩，占98.7%，其中机播玉米5370.7万亩，累计上阵玉米播种机20.72万台。全省大豆玉米带状复合种植任务面积153万亩，已播种87.7万亩，占57.3%。除复合种植模式外，大豆已播145.2万亩。

专家表示，当前山东省小麦收获基本结束，各地宜利用晴好天气及时收晒；夏玉米播种工作处于收尾阶段，尚未播种地块趁墒抢种夏玉米、夏大豆等作物；田间作业人员做好防暑降温措施，预防高温中暑。

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