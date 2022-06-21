山东小麦收获基本结束
2022年06月21日21:13 | 来源：新华网
小字号
新华社济南6月21日电（记者张志龙）记者从山东省农业农村厅获悉，截至6月21日17时，我国第二大小麦主产区山东省已收获小麦6003万亩，麦收基本结束。
据农情调度，山东省应播玉米5500万亩，已播5430.5万亩，占98.7%，其中机播玉米5370.7万亩，累计上阵玉米播种机20.72万台。全省大豆玉米带状复合种植任务面积153万亩，已播种87.7万亩，占57.3%。除复合种植模式外，大豆已播145.2万亩。
专家表示，当前山东省小麦收获基本结束，各地宜利用晴好天气及时收晒；夏玉米播种工作处于收尾阶段，尚未播种地块趁墒抢种夏玉米、夏大豆等作物；田间作业人员做好防暑降温措施，预防高温中暑。
(责编：杨光宇、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
- 人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
相关新闻
- 评论
- 关注