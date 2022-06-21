新华社北京6月21日电（邹多为、欧立坤）审计署自2017年9月起，对北京冬奥会场馆建设、北京冬奥组委财务收支等情况进行了跟踪审计，共发现549个问题，截至2021年底，有关单位已基本整改完毕。

受国务院委托，审计署审计长侯凯21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作《国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中，冬奥审计相关结果首次面向社会公布。

报告显示，2021年5月至2022年4月，全国共审计8.7万多个单位，促进增收节支和挽回损失3800多亿元。截至今年4月，2020年度（2020年6月至2021年5月）审计发现问题已基本整改到位，完善制度1520多项，追责问责8300多人，整改效果明显提升。

从审计结果看，2021年，中央预算和投资计划执行情况总体较好。审计的中央41个部门共收到财政预算拨款5961.75亿元，抽审其中2100.16亿元（占35.2%）后发现，落实过紧日子要求不严格、违反财经纪律的行为仍有发生，共涉及25个部门和121家所属单位资金25.73亿元。

港珠澳大桥竣工决算投资抽审结果显示，该工程建设管理严格。审计发现的问题主要是竣工决算草案编制和工程价款结算不准确、不真实，涉及的17.53亿元已通过调减、调增决算投资整改到位。

养老、就业、住房、救助、“三农”等重点民生专项资金审计结果表明，未发现规模性返贫风险，但公积金违规放贷和维修资金多头管理、种业振兴基础工作还不扎实、税收优惠红利释放不充分等问题仍然存在。

过去一年，审计机关继续重点关注国有资产管理使用情况。报告揭示的央企会计信息失真，中小金融机构资产质量不实及其内部治理机制存在重大缺陷等问题值得重视。

此外，2021年5月以来，审计共发现并移送重大违纪违法问题线索300多起，涉及1300多亿元、3000多人。

审计署政策研究室副主任籍吉生表示，接下来，审计机关将向有关主管部门和被审计单位印发问题清单，提出整改意见，并在整改过程中落实好督促检查的责任，确保审计查出问题整改到位。

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