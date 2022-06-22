新华社济南6月21日电题：绘就夏粮丰收图景——我国第二大小麦主产省山东夏收观察

新华社记者张志龙、陈灏、叶婧

面对去年秋汛导致播种较晚的不利开局，我国第二大小麦主产省山东通过精细化田管和全过程防灾减灾等措施，接连迈过苗情弱小、病害威胁、局地旱涝等多个关口，筑牢粮食生产压舱石。眼下，齐鲁大地大规模小麦机收已基本结束，夏粮丰收的图景渐渐清晰。

壮苗早行动 精细管理保丰收

“种了一辈子的地，就数这茬小麦种得最晚。”聊城市阳谷县阿城镇常楼村种粮大户常绍兵说，小麦播种前的黄河流域秋汛和后期低温天气，让他流转的150亩地去年直到12月初还没播种。

在农技人员的建议下，常绍兵采用了覆膜种植新技术。6个月过去，小麦亩产超过650公斤。“往年都是1000斤左右，种得好的也就1100斤。”他说，新增的地膜成本不仅完全收回，还有得挣！

受去年秋汛影响，山东冬小麦播种普遍推迟半个月左右。早在今年春节前，山东就启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，组织专家到田间地头进行技术指导，精细化田管，比往年提前了约一个月。

夏收期间，记者在禹城市伦镇看到，小麦穗大粒多、颗粒饱满。伦镇人大主席邵丽琦介绍，今年春季，农技人员下沉，指导种植户通过镇压、强化水肥管理等措施促弱转壮。伦镇14处测产点，平均亩产量为600公斤，最高710公斤。

农情调度显示，截至6月20日下午5时，山东省应收小麦6003万亩，已收5935.8万亩、占98.9%。除青岛、烟台、威海外，其余地市基本收获结束。

山东省农业农村厅厅长李希信说，预计今年山东小麦生产呈面积增、单产平、总产略增的态势，扛牢了粮食大省责任。

与时间赛跑 虫口疫口龙口齐夺粮

装机、灌药、起飞，几架直径一米左右的无人机在技术人员操控下盘旋爬升、空中悬停、匀速前行，雾化药肥混合剂均匀地洒在麦苗上，仅用1分钟就完成了1亩农田的植保任务。

3月底，德州市夏津县东李官屯镇开展飞防作业。“当时作业的地里，就有500亩是我的。以往用人工喷药需要七八个人、七八天的时间，现在一天时间就能完成，效果更好。”段庄村种粮大户孙吉顺说。

来看这样一组数据：山东小麦条锈病发生面积2020年640万亩，2021年900万亩，2022年40万亩……小麦生长中后期，在疫情多地散发状况下，山东着力“虫口夺粮”，以“一喷三防”全覆盖为抓手，开展病虫害防治1.05亿亩次，有效防止了小麦条锈病大面积传播，为夏粮丰收奠定了基础。

春节以来，山东有效降雨缺乏。据山东省水利厅介绍，山东统一调配各类水源，合理制定供水计划，有效确保用水供给。全省38个大型灌区、168个中型灌区，累计灌溉面积4975万亩，供水量38.41亿立方米。

6月5日，东营市垦利区垦利街道五庄村，农户胡长海种植的8亩“济麦60”在专家、种植户的见证下，交出了一份让人惊喜的答卷——在土壤含盐量4.5‰、滴水未浇的情况下，“济麦60”测产平均亩产460.98公斤，创下了盐碱地小麦的高产典型。

压实党政同责 齐抓共管形成合力

泰安肥城市，3000亩“减垄增地”书记指挥田麦穗沉沉。

据介绍，通过集成推广小麦“减垄增地”模式，有效种植面积增加10%左右、亩产提升60公斤以上。泰安市相关负责人表示，当地“减垄增地”种植模式累计推广48.77万亩，增加有效种植面积4.9万亩。

粮食安全，党政同责。在夏津县，组织架构上党政双挂帅，关键措施上党政双负责，推进落实中党政双督导，确定了市县乡村四级领导指挥田共594处16.5万亩，其中市级指挥田3处、县级指挥田15处。

行走在齐河县的田野间，一座座银白色的高大趸式粮仓点缀在金黄色的麦田里，引人注目。今年，齐河县投资5亿元，在全县高标准建设16处粮食烘干仓储项目及配套设施，为农户提供代烘干、代加工、代储存、代清理、代销售等服务。

在齐河县刘桥镇粮食服务中心，记者看到，一辆辆满载小麦的农用车鱼贯而入。经过检验、精选、烘干等程序，刚脱粒的小麦进入趸式粮仓，农户不再为阴雨天晾晒不便导致的霉变等问题担忧。

粮食收获，要确保“有人收粮、有钱收粮”。东平县沙河站镇董堂村粮食经纪人少、售粮无固定渠道，中储粮泰安公司提出了“村委领办合作社带动并辐射周边种粮大户送一手粮”的村企合作模式，直接收购该村农民小麦，让农民种好粮的同时卖好价。

(责编：胡永秋、白宇)