新华社上海6月21日电（记者周蕊）记者从21日在此间举行的第五届进博会筹备通报会暨签约仪式上获悉，第五届进博会各项筹备工作稳步推进，企业展签约面积占规划面积比例达76%，已签约的世界500强和行业龙头企业达到260家。

商务部副部长盛秋平在线上出席活动时表示，自首届以来，进博会始终高举开放旗帜，深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联。进博会的发展历程，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。

中国国际进口博览局副局长孙成海表示，第五届进博会将于今年11月5日至10日举办，虹桥论坛将继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数，打造世界共同开放的“风向标”、中国高水平开放的“晴雨表”、虹桥论坛的“权威品牌”。国家展由有意愿的国家利用进博会官网开展线上展览展示，目前已有多国确认参展。同时，为展现责任和担当，主办方还将在支持政策、交易采购、人文交流等方面积极采取务实举措，努力实现第五届进博会支持更有力、服务更优质、成效更显著，让各方更有获得感。

进博会城市服务保障领导小组办公室副主任周岚表示，上海一直致力于为进博会打造一流的城市环境、提供一流的服务保障，努力为参展客商提供更加高效、便捷、周到的服务，加快推动服务保障精细化、智能化、法治化。

6月21日，第五届进博会筹备通报会暨签约仪式现场。（受访对象供图）

在活动现场，30多家参展商、组展机构、虹桥论坛会员、人文交流活动参与方等企业和机构与进口博览局集体签约。签约企业中，既有百时美施贵宝、丸红等参加多届进博会的老朋友，也有吉利德科学、力拓、必和必拓等首次签约的新朋友。

日本贸易振兴机构上海代表处首席代表水田贤治表示，希望通过进博会将优质的日本商品、技术和服务带到中国，为日中两国贸易和投资的进一步发展作出贡献。

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