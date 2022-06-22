陈秀萍 梁启东

原标题：县域应成扩大农村消费增长点

扩大内需的基础在消费。目前，我国乡村消费品零售额增长速度连续9年快于城镇。农村消费规模在扩大，消费结构在升级，消费潜力在逐步释放。农村居民消费结构提质升级特征明显，服务性消费增长较快，“十三五”期间农村服务性消费年均增长11.1%，增长速度位居前三位的是医疗保健、交通通信和居住。

农村消费规模的扩大得益于我国城乡统筹协调发展战略、脱贫攻坚战、乡村振兴战略的实施，城乡融合发展不断深入。未来，进一步挖掘农村消费潜力，是我国稳定经济基本盘、拉动内需、支持乡村振兴的重要举措。

下一步，应加快实施县域商业建设行动，将县域作为扩大农村消费的增长点。县城是多数农民工买房、落户、就业、消费的首选，具有巨大的消费增长潜力。加快实施县域商业建设行动，建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系，城乡生产和消费连接将更加紧密，工业品下乡和农产品进城的渠道将更加畅通，能够促进农村消费进一步提升扩容。

通过消费“下沉”，引导生产流通企业下乡，带动新产品、新服务、新技术下乡。以扩大县域乡镇消费为抓手，加强县域乡镇商贸设施和到村物流站点建设，鼓励商贸企业下沉，实现产品服务下乡。统筹软硬件建设，健全农产品流通网络，加快补齐冷链物流短板，进一步提高农产品流通效率，降低流通成本。适应农民消费需求升级的变化，鼓励企业大力开发适合农民需求的产品和服务。

通过消费“上行”，推动农产品进城，提高商品转化率和价格。引导农产品流通企业与新型农业经营主体通过订单农业、产销一体、股权合作等模式精准对接。扩大农村电商覆盖面，发展农资直供直销、连锁经营、统一配送方式，促进农户与市场有效对接。以农产品主产区、主要集散地和主销区为基础，提升产地初加工、批发和零售等环节设施建设水平和服务功能。加快推进农产品品质提升和标准化生产，加强农产品品牌培育和应用。

提振大宗商品消费、重点消费，促进释放消费潜力。可以改善汽车使用条件，优化汽车管理和服务，释放乡村汽车消费潜力。鼓励建立家电家具绿色环保补贴，激活家电家具市场，促进家装消费。发展绿色、特色餐饮，完善餐饮服务标准，释放乡村餐饮消费潜力。加快发展乡镇生活服务产业，支持建设立足乡村、贴近农民的生活消费服务综合体，提供购物餐饮、休闲娱乐、商品配送、废旧物资回收等多种服务，扩大农村消费。

改善农村消费环境，扩大农村服务消费。引导农村邮政、供销、电商、商贸流通企业从传统批发零售向综合性服务转变，整合购物、订餐、家政、同城配送等服务，提高社区、村镇生活服务的便捷性和服务质量。建立健全农村市场的商业网点，做好商品的售前、售中、售后服务，让工业品能顺畅地进入农村市场。完善农村市场监督体系，加大执法检查力度，从制度和实施层面进一步优化农村消费市场秩序。

还可建立农民增收长效机制，提高农民购买力水平。要继续多渠道促进农民增收，一方面，调整优化农业结构，开辟农民增收的新渠道。通过龙头带基地、基地带农户等方式组织和带动农民进入市场，在产、销等多环节获利，拓展农民增收的空间。另一方面，推动农商旅文体娱融合发展，以产业融合带动农民增收。此外，应扩大农民工的就业空间，增加农民的工资性收入；鼓励农民将闲置住宅、宅基地出租，增加农民的财产性收入。

(责编：杨曦、初梓瑞)