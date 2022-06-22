原标题：交通银行北京市分行为首都经济社会高质量发展注入金融动能

风雨兼程数十载，同舟共济谱新篇。作为交通银行系统内最大的省级分行，自1989年成立以来，交通银行北京市分行便肩负起深耕京畿金融领域、布局首都经济的重要使命——一直以来，北京分行始终坚持贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧跟首都经济社会发展步伐，不断提升金融服务在支持产业升级、发展普惠金融、践行社会责任等领域的覆盖面和精准性，夯实经济发展地基，满足实体经济对金融服务的新期待、新需求，助力谱写首都经济高质量发展新篇章。

大踏步迈向“十四五”规划新征程，面对疫情防控和经济社会发展的双重大考，为深入贯彻统筹抓好疫情防控和经济社会发展的决策安排，北京分行严格落实总行研究制定的《关于全力做好金融支持疫情防控和经济社会发展的意见》，坚持做到疫情防控与支持经济发展两手抓，聚焦医疗、民生、物资生产及运输等重点领域，在常态化应急保障工作、推动金融支持实体经济发展等八个维度持续发力，不断提升金融服务的温度、广度和深度，以金融力量为疫情防控和经济发展保驾护航。

金融赋能 基础服务不间断

金融的宗旨是服务人民群众，想人民所想、急人民所急始终是金融服务的初心宗旨和目标方向。根据当前首都疫情防控的工作形势，交通银行北京市分行坚持党建引领，科学统筹营业网点相关事宜，合理分配机构资源，确保现金存取、货币兑换、转账汇款等金融保障服务不间断、不掉档、不降质，多措并举为社会民生和经济发展正常运行助力。

“疫情期间，交行能做到上门服务，实在是太感谢你们了！”近日，交行天通苑支行接到了一通对公客户的感谢来电——受疫情影响，某个处于封闭管理的养老院无法到网点为员工办理工资卡，在得知这一情况后，支行充分考虑疫情的不确定性和养老机构的特殊性，并按照相关要求和工作机制“主动向前一步”，选派了两名工作人员上门为客户提供服务。出示健康宝绿码、核酸检测证明、全身消杀……两位工作人员在做好个人防疫的情况下隔着栅栏协助、引导其顺利办理业务，同时耐心讲解手机银行的使用方法，热情的服务态度和专业的服务水平，极大地赢得了客户的信任与称赞。

疫情冲击之下，如何更好地帮助遇到困难的市场主体复工复产同样是交行北分的工作重点。考虑到部分企业因疫情原因收入下降、经营困难，交行北分还特别推出降低房贷、消费贷款以及灵活调整还款间隔、变更还款方式、延长贷款期限等多样化的举措，为企业降压减负，助力企业复产复工、疫情期间社会经济平稳运行。考虑到疫情对于线下业务办理的阻碍，交行北分还依托手机银行线上平台设置了“金融惠民携手抗疫”主题抗疫服务专区，包括“慧金融”、“惠生活”、“会投资”等多个模块，满足客户在疫情期间挂号问诊、抗疫保险等多样化的服务。

用心用情 金融创新保民生

“咱们银行有没有疫情期间针对个贷客户的延期还款政策？”这天，交通银行慧忠里支行接到了一通房贷客户的求助来电。受疫情影响，该客户因停业经营困难无法按时还款，希望能够申请延期还款服务。“您别着急，我们有相关宽限期政策！”在耐心安抚客户并讲解相关政策后，支行工作人员热情、耐心地协助客户申请资料并完成协议签署，成功协助客户办理延期还款业务。“真是雪中送炭，不然我真不知该怎么办才好。感谢交通银行！”客户感慨道。

经济是肌体，金融是血脉，二者相互映照、相辅相成。针对部分客户受疫情影响面临还款困难等问题，交通银行北京市分行根据总行关于疫情防控、金融保障的具体安排，面向受新冠肺炎影响的住院治疗或隔离人员、需隔离观察但未住院隔离人员、参加防控工作人员、暂时失去收入来源人员及其他受影响人员等五类客户推出延期还款措施，差异化的还款期限、最高不超过90天的延期服务，持续完善着社会民生类金融服务体系，全面稳妥有序推进各项服务保障工作落地生效。

金融输血 精准滴灌助小微

一直以来，交通银行北京市分行紧跟我国经济发展主旋律，将服务好民营经济和中小微企业作为日常工作的重点，并在多年探索实践中形成以精准滴灌为主的特色金融服务模式。疫情期间，交行北分结合小微企业融资需求和企业特点，在发展阶段、特定产业、特定区域等多个方面出发，制定出特色化的中小微企业融资产品，并逐步健全完善中小微企业信贷产品体系。

作为一家二十年植根于医疗信息化的IT企业，客户S公司利用专业技术硬核抗疫，先后参与了北京地区多家抗击新冠肺炎疫情市级定点医院的相关信息化建设项目，并且入选了北京市经信局“专精特新”名单。在了解到客户的资金需求后，交通银行北京市分行主动与客户对接，并向该客户推荐了专门适用于“专精特新”企业的300万元信贷支持，为企业资金融通及正常运营提供有力支持。

在产品覆盖面持续丰富的基础上，交行北分还将各类续贷、年审功能与增加宽限期、展期、调整还款计划、减费让利等措施相结合，灵活协调帮助客户应对疫情冲击，避免出现限贷、抽贷、断贷等情况，保障对小微企业信贷支持的稳定性。此外，为进一步满足中小微企业、尤其是涉疫物资和民生保障类中小微企业的融资需要，交行北分还通过开辟授信审批绿色通道，助力小微企业实现线上产品融资随借随还，以精准滴灌切实为小微企业纾困解难，以金融担当助力普惠金融做强做实。

科技赋能 稳链保链促供给

产业兴则百姓富，金融活则经济兴。服务首都经济数十载，交通银行北京市分行依托产业链产品创新，通过“全线上、零距离、无接触”的服务模式，加大对建筑施工、医药医疗、生活物资、交通物流以及制造业等重点行业的金融支持力度，保障链属企业正常生产经营。通过推进自建智慧交易链平台以及第三方平台在线快易付业务合作，延伸服务产业链长尾客户触角，为其提供稳产保供资金。持续推动产品和系统迭代创新，通过订单融资产品扩大融资服务范围，依托秒放等功能优化为产业链客户提供高效融资渠道。疫情期间积极落实帮扶政策，及时优化业务流程并提升线上化操作水平，保障链属供应商融资需求得到满足的同时，降低其融资成本。

交通银行北京市分行作为某大型央企集团的服务银行，通过线上快易付产品在线满足集团内核心企业付款以及上游小微供应商融资需求。疫情期间，由于其核心企业、供应商以及业务办理支行均位于疫情管控区域，供应商暂时无法到物理网点办理开户手续，无法落实交通银行北京市分行管理办法中对供应商融资的开户要求。针对以上情况，交行北分快速优化业务流程，依据行内政策，在风险可控条件下，以内部邮件等方式完成业务流程审批，同意供应商在融资放款时暂不开立交行北分结算账户，并暂免供应商贷款账户的对账要求，以便捷金融服务保障客户疫情期间正常经营运转。

助力两区 提升贸易优服务

贸易外汇收支便利化试点政策是国家外汇管理局全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务的一项重要举措，自推出起即获得银行和企业的积极响应。近期，为进一步推进贸易投资便利化政策落地生效，交通银行北京市分行获批成为贸易外汇收支便利化政策试点银行，获批当日即实现交易批量落地，为5家试点企业办理贸易外汇收支便利化业务。

为切实提高“两区”建设过程中的金融创新能力和易投融资便利化水平，交通银行北京市分行还依托境内外、离在岸一体化经营，将更多企业、尤其是中小外贸企业纳入贸易外汇收支便利化政策范围。

北京某知识产权代理公司是国内大型的知识产权代理机构，在发明专利发表、代理知识产权事务、商标申请等领域具有较高的市场份额，为境外100余个国家和地区提供专业服务，全球服务企业数量超万家。该公司平均每年办理跨境结算业务几千笔，海量琐碎的单据资料困扰着财务人员，日益增长的海外订单对业务办理的时效性与便利性也提出了更高要求。交通银行北京市分行主动发挥跨境金融服务专业性优势，积极推动便利化政策先行先试，分行国际部与永安里支行快速响应客户需求，成立服务团队并为客户定制专属服务方案，提供“贸易外汇收支便利化试点政策+交通银行EASY系列线上业务+结售汇方案”的组合服务，通过优化单证审核与线上办理跨境业务，使企业充分享受改革红利，大幅节约企业办理业务的时间和成本，有效提升资金跨境收付效率和资金使用效率，助力企业进一步降本增效。在便利化试点政策实施的首周，该公司办理结算业务近150笔，合计金额超过110万美元。

靶向发力 强化信贷助实体

市场主体是经济发展的活力源泉，金融服务是实体经济的血脉动力。为持续提升服务实体经济质效、持续深入推动普惠金融落地生效，交通银行北京市分行坚决落实金融支持稳经济各项工作措施，聚焦疫情防控、医药医疗、民生保障等重点领域，持续加大对绿色金融、乡村振兴、科技金融、制造业等领域加大信贷支持力度。同时，交行北分还进一步加大对线下零售、住宿、餐饮等小微企业纾困支持力度，通过优化线上信用产品，为小微企业及小微商户增信提额。此外，交行北分还以应收账款质押、快易付等产品，持续为商务、文化旅游、交通运输等行业上下游小微企业提供融资支持，以及适度放宽对个体经营者的信贷支持条件，对无需申领营业执照的个体经营者发放经营性贷款。

前不久，在了解到某林业企业客户有资金方面的需求后，交行和平里支行迅速反应，果断启用快捷绿色通道，在一周内完成从授信申报到放款的全部流程，为客户投放绿色涉农贷款10亿元，得到客户高度认可，此后双方进一步深化合作，共同探索林业碳汇助力乡村振兴的实现路径，激活乡村发展新动能，共同推动实现高质量发展。

船到中流浪更急，奋楫者总能率先争渡；人到半山路更陡，志坚者终将傲视群山。在持续扎根首都经济、服务北京金融领域的第33年，交通银行北京市分行将继续坚决相关监管部门及总行的决策部署，严格按照相关政策导向和监管要求，一如既往做好金融服务支撑，全方位助力稳住经济大盘，推动经济社会高质量发展，为谱写新时代首都高质量发展新篇章贡献交行力量。

(责编：董童、李源)