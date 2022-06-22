人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国研究团队发现能诱导出全能干细胞的药物组合

2022年06月22日14:59 | 来源：新华网
小字号

新华社北京6月22日电（记者彭茜）从克隆技术到再生医学，如何找到除通过生殖细胞自然孕育胚胎之外的其他途径来创造或复原生命，一直是生命科学领域探索的热点议题。中国科学家最新研究发现一种全新药物组合，能够特异地诱导出具备转变为完整有机体潜能的全能干细胞。

全能干细胞是指具有全部分化潜能，能分化成所有胚内和胚外组织和器官的干细胞。清华大学药学院院长丁胜教授及其团队首次发现了能在体外定向诱导和稳定培养出全能干细胞的药物组合，相关研究已于21日在线发表在英国《自然》杂志上。

研究团队选择并筛选了数千个小分子药物组合，通过多轮分析最终确定了三种小分子的组合——TAW鸡尾酒药物组合，可将小鼠多能干细胞诱导成具有全能特性的干细胞。TAW中的每个字母代表一个可调节特定细胞命运的分子，新研究发现了它们诱导全能干细胞的联合作用。

研究团队分别在体外和小鼠早期胚胎中测试了经TAW诱导后干细胞的分化潜力，发现这些细胞不仅在培养皿中表现出具备全能干细胞的特点，而且在体内还可分化成胚内和胚外谱系，具备发育成胎儿和周围卵黄囊和胎盘的潜力。

丁胜在接受记者采访时说，这表明研究人员能够在实验室中保持诱导所产生细胞的全能性（胚内和胚外分化潜力），为后续研究提供一个稳定的系统，从而使更多关于生命起源的科学研究成为可能。

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
观察：串联产业链供应链 税收大数据助企有效购销
　　产业链供应链畅通稳定是经济平稳健康发展的基础。税收大数据，特别是增值税发票数据具有覆盖面广、及时性强等优势，能够全面反映经济运行动态。…
第六届世界智能大会即将召开 你想了解的都在这里
　　人民网北京6月22日电 （王绍绍）6月24日至25日，第六届世界智能大会即将召开，大会采取云端的方式，以“智能新时代：数字赋能 智赢未来”为主题。 据公布的大会日程显示，世界智能大会有近百场精彩活动，包括举办云开幕式和高峰会、云智能科技展、云赛事、云智能体验等。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部