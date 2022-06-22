新华社北京6月22日电（记者彭茜）从克隆技术到再生医学，如何找到除通过生殖细胞自然孕育胚胎之外的其他途径来创造或复原生命，一直是生命科学领域探索的热点议题。中国科学家最新研究发现一种全新药物组合，能够特异地诱导出具备转变为完整有机体潜能的全能干细胞。

全能干细胞是指具有全部分化潜能，能分化成所有胚内和胚外组织和器官的干细胞。清华大学药学院院长丁胜教授及其团队首次发现了能在体外定向诱导和稳定培养出全能干细胞的药物组合，相关研究已于21日在线发表在英国《自然》杂志上。

研究团队选择并筛选了数千个小分子药物组合，通过多轮分析最终确定了三种小分子的组合——TAW鸡尾酒药物组合，可将小鼠多能干细胞诱导成具有全能特性的干细胞。TAW中的每个字母代表一个可调节特定细胞命运的分子，新研究发现了它们诱导全能干细胞的联合作用。

研究团队分别在体外和小鼠早期胚胎中测试了经TAW诱导后干细胞的分化潜力，发现这些细胞不仅在培养皿中表现出具备全能干细胞的特点，而且在体内还可分化成胚内和胚外谱系，具备发育成胎儿和周围卵黄囊和胎盘的潜力。

丁胜在接受记者采访时说，这表明研究人员能够在实验室中保持诱导所产生细胞的全能性（胚内和胚外分化潜力），为后续研究提供一个稳定的系统，从而使更多关于生命起源的科学研究成为可能。

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