来自国务院国资委的数据显示，近年来，已有近70家中央企业超过700户的子企业在新型基础设施领域加大布局，2021年投资超过4000亿元，“十四五”期间规划投资项目1300多个，总投资超过10万亿元。

党的十八大以来，我国国有企业持续推进传统产业转型和新兴产业发展，不断拓展高质量发展的空间。

据了解，除了在新基建领域布局落子外，中央企业瞄准前瞻性战略性产业持续加大投入力度，近5年在新能源、新材料等战略性新兴领域的投资额年均增速超过20%；建设新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字创新平台，创建物流大数据、海工装备等协同创新平台，发挥产业引领带动作用。

5月24日，工作人员在中国移动贵阳数据中心机房内巡检。 新华社记者 欧东衢 摄

在推进传统产业转型方面，中央企业扩大设备更新投资，加大技改力度，全面提升工艺技术、产品质量和本质安全水平，推动传统产业向技术先进、产品高端升级；以智能制造为主攻方向，开展国有企业数字化转型行动计划，搭建高水平工业互联网平台，设立人工智能技术研发机构，柔性生产等先进生产方式加快落地。

此外，中央企业大力推进钢铁、有色、建材、石化等行业企业节能降碳改造，电网企业开展绿电交易试点，电力企业积极参与碳减排市场机制建设，建材企业打造玻璃生产“零排放”示范线，引领行业加快绿色低碳转型。（记者 王希）

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