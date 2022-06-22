新华社上海6月22日电 题：大项目迎来新节点 长三角一体化示范区恢复发展

新华社记者胡洁菲

运输车辆来回穿梭，电钻飞溅出四射的火花。6月下旬，上海市青浦区金泽镇艳阳高照，华为青浦研发中心建设工地上，千余名工人正在紧张地施工建设。

作为长三角一体化示范区重点工程项目，华为青浦研发中心计划打造华为全球最大创新基地。中建三局华为青浦研发中心项目（F组团）项目经理杨威说，随着最后一立方米混凝土浇筑完毕，历经十个月施工，华为青浦研发中心（F组团）首座研发办公楼近日实现封顶。

华为青浦研发中心施工工地（受访者供图）

重大产业项目抢抓进度、基础设施加快联通、制度创新马不停蹄……疫情隔不断合作，横跨沪苏浙的长三角生态绿色一体化发展示范区，6月以来逐步恢复发展。

——数字化、绿色低碳项目显活力。以数字化、绿色低碳项目为牵引，打破时空限制，更好地推动要素自由流动，长三角一体化示范区的示范效应愈发凸显。

近日，中国移动长三角（苏州）云计算中心正式落地江苏省苏州市吴江区汾湖高新区。该中心将服务于“东数西算”工程，优化资源配置。

位于上海青浦的长三角绿洲智谷赵巷园区目前已引入实体企业24家，覆盖软件信息、新材料、智能机器人等。“目前，园区企业的整体复工率已达到80%以上，正在加快回到正常轨道。”长三角赵巷新兴产业经济发展有限公司副总经理徐卿说。

在浙江省嘉兴市嘉善县，总投资55亿元、生产锂离子电池电芯及模组的兰钧新能源项目一号厂房车间内部装修也于近日基本完成，按照预期，项目将于7月实现三条产线试生产，二号厂房项目主体将于8月结顶。

——基础设施联通拓新路。近日，在青浦区沪苏湖铁路练塘段，随着预制箱梁浇筑成功，该路段的建设进入桥梁铺架的新阶段。

作为连接长三角多个城市的铁路线，沪苏湖铁路建成后，将与沪杭高铁、宁杭高铁、湖杭高铁相连，共同构筑起长三角核心区的城际快速铁路网络，促进区域一体化高质量发展。

在上海市内，备受关注的上海轨交17号线西延伸工程也迎来有序复工。未来，这条延伸的轨交线路将成为连接长三角一体化示范区和虹桥国际商务区的重要通道，助力长三角居民便捷流动。

沪苏湖铁路练塘段施工现场（受访者供图）

——跨域通办增添新场景。继“异地提取公积金还房贷”之后，近日，长三角一体化示范区的居民还能率先体验“异地提取公积金付房租”；此外，针对区域内的企业，长三角一体化示范区的金融服务平台“E企融”还上线了“跨域授信”功能，只要企业发布需求，外地的银行也能“抢单”，有效缓解了本轮疫情以来一些企业的融资难题。

“长三角各地贸易往来频繁，区域内中小企业融资需求进一步提升，这样的平台有助于金融机构和企业有效对接。”建设银行上海长三角支行的客户经理周冰青说。

(责编：袁勃、杨光宇)