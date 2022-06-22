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国资委：国有企业办医疗机构改革任务基本完成

2022年06月22日20:28 | 来源：新华社
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　　国务院国资委副主任翁杰明6月22日说，近年来，各地、各中央企业通过移交地方、资源整合、关闭撤销、重组改制等多种方式积极推进国有企业办医疗机构改革。截至目前，全国国资系统监管企业2525个医疗机构，已完成改革2515个，完成率为99.6%。

　　他是在国资委22日召开的“全国国有企业办医疗机构改革巩固深化推进会”上作出上述表示的。

　　在实施国企改革三年行动中，各地、各中央企业推动剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题，国有企业办医疗机构深化改革是其中一项重要内容。

　　来自此次会议的信息显示，截至目前，完成相关改革任务的国资系统监管企业所办医疗机构中，移交地方政府506个、以医疗健康为主业的国有企业整合978个、引入社会资本改制440个、关闭撤销591个。

　　值得注意的是，在本轮改革中，国资委着力推动以医疗健康为主业的国有企业积极参与重组并购，加大专业化整合力度，优化医疗资源配置。

　　例如，通用技术集团、华润集团、国药集团着力构建大健康生态系统，以市场化方式整合医疗资源，发展成为规模实力进一步壮大、业务布局进一步优化、产业链优势进一步增强的央企医疗集团，目前共有医疗机构662个、床位数8.9万张，服务水平和保障能力进一步提高；山东省、陕西省组建区域健康医疗集团，深入推进本省国企医疗机构重组整合，加快培育龙头企业。

　　“虽然目前医疗机构深化改革完成率已经超过99%，但仍有个别医疗机构尚未完成，情况复杂、困难较多。”翁杰明表示，下一步要稳妥有序推进相关扫尾工作，力争今年年底前清零销号，已经完成改革任务的要进一步夯实改革成果，健全长效机制。

　　据了解，为推动各项改革措施落实落地，今年下半年国资委将适时组织开展剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题“回头看”检查。此外，一项支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案近期有望出台，进一步促进“国企办医”高质量发展。（记者王希）

(责编：袁勃、杨光宇)

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