新华社北京6月22日电（记者于文静）今年全国“三夏”小麦大规模机收从5月28日全面展开，由南向北快速推进。截至6月21日，四川、湖北、河南、安徽、江苏、陕西、山东、河北、山西等9省已收获3.01亿亩，收获进度为99.2%，全国大规模机收基本结束。

记者22日从农业农村部了解到，今年60多万台联合收割机、80多万名专业收割机手奋战在麦收一线，累计机收面积为2.98亿亩，收获机械化率超过98%。

6月19日，在固安县田马房村，收割机在麦田作业（无人机照片）。“三夏”时节，在河北省固安县田间，农民利用晴好天气抢收小麦，田间一派忙碌景象。新华社发（门丛硕摄）

农业农村部有关负责人表示，各级各地对夏收高度重视，机具充足、服务到位，“三夏”麦收进展顺利。全国麦收连续13天日机收面积超过1000万亩，进度过半时间比去年提前2天。

据了解，今年机收减损操作实训覆盖所有持证农机手，技能比武覆盖全部生产大县。从监测情况看，今年小麦机收损失率进一步控制在2%的行业标准以内。广泛开展的“送检到田”“送油到田”“送修到田”及“优惠加油”服务，有效节约了机手时间和作业成本。

6月19日，遵化市刘备寨乡的农民将收获的小麦装车。眼下，河北省小麦陆续成熟，农民们加紧收获，确保颗粒归仓。新华社发（刘满仓 摄）

各地提前制定了疫情封管控区麦收工作预案，确保不落一块田、不漏一户麦。河南部分市县组织抢收作业队和志愿者，帮助封控在家农户收麦到家。河北针对因疫情暂时无法返乡收麦的农民，逐户对接农机服务组织及时帮助代收代种。

目前，甘肃、新疆冬小麦正陆续开始收割。农业农村部将持续抓好夏粮收获扫尾工作，确保应收尽收、颗粒归仓。

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