原标题：【现场·我在我思】不必急于定义职场“新一代”

6月下旬，又到了高校毕业季，这是第一次有成批00后大学生离开校园踏入职场。近来，00后在工作中的一些“反常规”操作数次登上新闻热搜榜，比如准点下班、拒绝本职工作外的无理要求、权益受损后积极申请仲裁等。

就在人们笑称“00后开始整顿职场”时，几天前的一则新闻引发关注：广东一家公司设立了一个叫“新一代”的新部门，将00后员工全部收入其中进行统一管理。于是又有人说还没等施展开，“00后已经被职场整顿了”。

每有一代新生力量进入职场，就会引起聚光灯般的检视和热闹的讨论。无论80后、90后还是00后，起初被社会聚焦和谈论时，似乎都难免被贴上一些标签，也会引发诸如“这代人能否在未来承担起重大责任与义务”的怀疑之声。

一代人有一代人的特质特点。一方面，部分00后在职场一言不合就开怼或者稍不开心就辞职的现象并不具有普遍性。另一方面，作为在互联网时代和海量信息中成长起来的一代人，00后除具有年轻人共同的青春活力、意气风发等特质外，或许确实比前辈们更在意自身权益，更敢于为自身诉求发声。当然，受人生阅历、社会经验所限，他们的有些想法和做法并非完全正确或行得通。

职场也好，社会也罢，都是依靠新鲜血液的不断补充才能持续向前。以00后对职场PUA现象（指职场中上级对下级的打压和精神控制）说“不”为例，某种程度上，当更多人“拍案而起”进而推动形成新的风气，相关的职场顽疾距离被攻克的日子或许就会更近一些。

需要明确的是，无论何时，提升自身对社会和职场的适应能力，都该是年轻人的必修课。00后新人一些不切实际或过于以自我为中心的想法与做法，难免会让他们在工作中碰壁或摔跟头，但这也是成长必经的路——只有从代价中吸取教训、忍受一些棱角被磨圆的疼痛，才能走得更稳更远。

曾经让60后70后头疼不已的80后90后，不少已逐渐成为职场的中坚力量；再过十多年，大量00后大抵也能如此。代际之间必然有差异，但成长少有跳级或捷径，晋级和成功的法则也不会因年代的不同而有大的改变。

近日，一份针对2022年毕业季的调研报告显示，为了自己热爱的工作和个人发展，近9成00后毕业生愿意加班。无独有偶，前一段时间有网友发帖表示自己月薪1.8万元，但工作内容没什么意义，不知是否该继续在这个岗位干下去。帖子的真实性难以考证，但围绕这一话题的讨论颇有意思。虽有网友认为当事人是凡尔赛式发言，更有网友询问该公司是否还招人，但更多人还是放眼长远，认为这样的岗位职业天花板较低，认为长此以往从业者将丧失核心竞争力、难以实现自我价值等。

一段时间以来，“躺平”“佛系”成了包括00后在内的不少年轻人常挂在嘴边的话，然而，从各领域不断涌现的“大拿”型年轻人以及千千万万为生活工作拼搏奋斗的普通人身上，其实不难看出，所谓“躺平”更多是一种宣泄和调侃。通过自身努力，在创造社会价值的同时实现个体价值，依然是当代年轻人的内心愿望和奋斗目标。

从这个角度讲，初入职场的00后真的没什么特别需要标注的地方——不如对他们少些定性评价，多给他们一些发挥空间，或许很快，他们就能还职场和社会以惊喜。（罗筱晓）

(责编：曹淼、李源)