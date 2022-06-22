原标题：职教本科生就业叫座，能否让职业教育更“香”？

据6月21日《新京报》报道，南京工业职业技术大学自动化技术与应用专业的应届毕业生谈佳豪，是我国职业教育第一届本科毕业生。近日，他揣着多个国家级智能制造技能比赛一等奖、5项国家实用新型专利，获得了15家公司的面试资格，拿到了10份录用通知。最终，他选择了无锡一家专注于工业自动化产品研发与应用的行业知名公司。

大学生就业关乎个体发展和社会稳定。今年我国大学毕业生达1076万人，规模和增量均创历史新高。如此背景下，首届职教本科生的就业情况，牵动人心。

教育部公布的数据显示，目前我国共有本科层次职业学校32所，职教本科在校生人数达12.93万人，其中包括中职起点四年制、专科起点两年制和普通高中起点四年制等多种生源。严峻的就业形势下，首届职教本科生能较顺利地拿到录用通知，一方面源于他们多拥有务实心态，用“精准投递”来保证命中率；另一方面则是凭借实训经验和扎实技术在求职时赢得“先机”——从就业现实看，工科类招聘需求多是本科及以上，在学历要求统一的情况下，技术就成了一种优势。

首届职教本科生的喜人就业形势，其实在预料之中。不久前，深圳技师学院激光教研室相关负责人曾对媒体表示，每个同学手上已有2～4份录用通知书。“职校学生人手2到4个offer”一度登上新闻热搜。这种情况其实并不鲜见。据教育部介绍，十年来，我国中职就业率（含升学）持续在96%以上，高职在91%以上，高于普通高校的平均值。我国第一届职业本科毕业生沿着“高职专科-职业本科”的路径，既拥有传统职业教育下培养的技术技能，又有理论知识和技术创新能力，抢手自在情理中。

职业教育出口端的叫座，能否换来入口端的叫好？社会对职业教育的认可度能否相应走高？要看到，当下依然还有很多学生和家长排斥上职校，个中原因是多方面的，其中职校生就业质量无疑是更现实的考量。简而言之，职校生的工作环境、薪资待遇以及发展空间等，是公众评估职教就业前景时高度关注的问题。

英雄不问出身。为打破社会上存在已久的对职业教育的偏见，近年来国家和各级地方政府大力推进“职业教育与普通教育具有同等重要地位”。去年底，人社部印发通知，推动职业院校毕业生在参加事业单位招聘等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。前不久，北京发布方案，强调要把北京市高等职业学校毕业生纳入公务员招考范围。

消除偏见并非一日之功。第一届职教本科毕业生常会遭遇“你这个是本科吗？”之类的质疑，承担着向一些用人单位解释“什么是职业本科”的任务，而且由于一些招聘单位简历录入系统信息更新不及时，一些职校本科生报考企事业单位和公务员时，可能还要面对“资料审核不通过”的无奈。这些问题，无疑需要被及时看见和纾解。

“学历是下限，技术是上限”。职校生的就业前景，与是否具备过硬技术有关，更与各种有形无形的门槛能否被消除有关。努力创造更公平的竞争环境和机会，让职业教育真正扬眉吐气，还有较长的路要走。（胡欣红）

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