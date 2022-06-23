原标题：社区杂货店开始响起外卖提示音，实体小店传出复苏信号

北京通州，一家80平方米的百货小店24小时营业。打单、拣货、装袋、等待外卖员取走……伴随着柜台电脑不断传来的新订单提示音，每天有数百个外卖订单从这里送出。

“上个月线上营业额超过了50万元。5月份疫情虽然最严重，但订单却增长了3000多单，是平时的1.5倍。”店主周宇表示，“大家不方便出门，需要买个什么东西，就主要靠外卖。”

实体小店涌进更多线上订单，消费者的“燃眉之急”更高效解决，线下门店的服务半径进一步扩大……随着国内疫情防控形势持续向好，扎根于本地零售实体的即时零售新业态，正在点燃实体门店新活力，加速消费市场回暖。

线上单月销售额破50万，社区杂货店展现韧性

周宇今年30岁，去年和妻子一起从湖南来到北京。虽然此前在湖南老家也开过线下百货超市，但把店铺搬到线上销售还是第一次尝试。小店“上网”至今，营业额涨了不少。

这并非个例。美团数据显示，今年1月至5月，美团平台上的超市便利店线上订单额连续保持约70%的增速。

回想小店刚开时，一天只有几个线上订单，周宇摸索了很久才走上正轨。但没想到新一轮疫情来了，线下客流减少许多。小店能在疫情期间靠着外卖迎来订单暴涨，让周宇又惊又喜，也让他切实感受到了年轻一代消费习惯的变迁。

针对即时零售的定义，招商证券在一份研究报告中指出，即时零售是线下就近配送，一小时内快速送达的零售模式，主要为用户提供“快”和便利的价值。这意味着，即时零售主要连接本地居民和实体商户门店，服务本地供给。

外卖订单增长的背后，回弹的不仅是本地消费活力，更是实体小店的信心。“在后台能看到，不少消费者已经在线上复购了几十次。”尽管素未谋面，周宇却觉得和周边的消费者已是老熟人。

来来往往的外卖小哥，成了百货店和消费者之间的桥梁。即时配送的本地履约体系，让消费需求和实体小店的供给得以有效连接。周宇坚信，需求在、市场就在，未来，他打算继续主打“日用百货”这个品类，慢慢把小店做得更好、更大。

30分钟即时订单依靠本地供给，宠物用品也“急用”

依托即时零售的新业态，周宇的小店能在30分钟内，满足周边居民的日用百货需求。2600公里外的昆明，蒙开森的小店则为居民的“萌宠”们开通了快捷的线上消费通道。

1992年出生的蒙开森，曾是当地一家医院的神经内科医生。5年前，观察到宠物行业发展迅猛，加上自己从小就喜欢小动物，他便决定辞职创业开宠物店。

“曾有顾客深夜11点打来电话，宁愿加钱也要在当晚买到猫砂，特别急。”蒙开森说，宠物和人一样，也有即时需求。上半年云南疫情反复，远距离的物流部分受阻，没囤够宠物用品的消费者便找上了本地的宠物门店。

根据美团数据显示，2022年1-5月，平台猫砂订单量增速达66%，其中，昆明是全国猫砂外卖订单量增速排第三的城市，同比增速高达279%，仅次于上海和苏州。

对于这类即时性的紧急消费需求，速度成了关键要素，时效长的远距离物流通常“难解近渴”。而本地实体门店的货源，依托即时配送物流体系，恰好可以补足空白。

服务周边客户的即时零售需求，也成为了线下小店抗疫复苏的有效方式。受疫情影响，实体门店的线下客流也并不稳定，而在蒙开森将宠物店服务搬到线上以后，短短2个月，线上月销量从40单猛涨到500单，店的整体营业额更是翻了一番。

“线上平台成了我继续走下去的信心。”下一步，蒙开森计划开一家新店，优先考虑配送的便利性，使门店能更快、更即时地响应订单，提升运营效率。

成熟的本地生活圈孕育即时零售等新模式

成都锦江区，一处最不起眼的居民区旁，老林夫妻俩的杂货店已经开了12年。面积只有20多个平方，却摆满了2000多个商品，承载了周边5公里范围居民区、写字楼的所有日用品需求。

“不是只有吃的可以做线上。”开店多年，线下客流基本都是老熟人，老林一直发愁销售额怎么能做出点突破。自从转到线上，小小杂货店做出了大生意。

像老林这样开在居民区的杂货店，辐射的范围十分有限，线上即时零售有效扩大了实体小店的服务半径。老林表示，“线下一般就是一两公里的人过来买。线上的范围就大多了，甚至五湖四海过来旅游的人也可能点个订单。”

根据线上零售的需求特点，老林不断对提升选品的精准度。比如为了覆盖店铺周围的写字楼，特地补充了键盘等办公用品，以满足上班族的即时零售需求。

充足的货品，结合即时配送的履约体系，老林这小小的杂货店成了方圆5公里有名的“小超市”。目前老林的杂货店不仅是所在商圈的品类第一，更是成都地区日用百货五金品类的销量前三名。

此前，国务院办公厅发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中提到，要创新消费业态和模式。适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大消费新业态。

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。

遍及社会生产生活各个角落的实体小店，是民生经济的毛细血管。近年来，随着中国城市化进程加速，区域零售生态日渐丰富，社区便利店等多种实体店铺构成了本地生活圈。

实体小店里响起的一声声外卖提示音背后，是实体门店与外卖小哥同舟共济谋生活的写照，他们代表着的即时零售新业态，也成为凸显中国经济韧性的侧影。

(责编：董童、李源)