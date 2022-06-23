新华社北京6月23日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人束珏婷23日表示，今年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%。从历史同期看，这个增速仍然处于较高水平。我国吸收外资稳定增长的势头没有改变。

这是束珏婷在当天商务部举行的网上例行新闻发布会上介绍的。她说，在前期工作基础上，商务部近日专门印发了关于做好重点外资项目服务保障、积极吸引外资的指导文件，要求各地围绕重点外资项目，做好全流程服务，进一步优化营商环境，促进外资企业发展。

束珏婷说，相关数据表明，尽管面临一些短期困难，众多跨国公司依然看好投资中国的长期前景，愿意继续加大投资力度。近期外国商会的调查也显示，多数跨国公司仍将中国视为首要市场，中长期还将有更多投资者进入中国市场。

束珏婷强调，将坚持扩大高水平对外开放，积极回应外资企业来华营商便利等诉求，继续全力做好稳外资各项工作。开放的中国大市场，也必将为各国企业在华发展提供更多机遇。

(责编：袁勃、杨光宇)