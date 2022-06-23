新华社北京6月23日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人束珏婷23日表示，在当前高通胀形势下，美方早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。中美双方应相向而行、共同努力，为经贸合作创造氛围和条件，维护全球产业链供应链稳定，造福两国人民和世界人民。

在当天商务部举行的网上例行新闻发布会上，有记者就美国总统拜登日前表示正考虑就放宽美国对中国关税一事作出决定提问，束珏婷作出上述回应。

束珏婷表示，我们注意到拜登总统的表态。中方始终认为，取消全部对华加征关税，有利于中国，有利于美国，有利于世界。

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