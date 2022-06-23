原标题：公募REITs新行业首只产品获批，国内公募REITs市场建设再上新台阶

6月21日，深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”）作为原始权益人申请发行的公募REITs产品正式获得中国证监会准予注册的批复和深交所对基金上市和专项计划挂牌转让的无异议函，即将开始公开发售。国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）作为该项目总协调人、计划管理人和独家财务顾问，成功促成该产品获批，并将继续负责该产品的销售工作，力争为国内公募REITs市场注入新生力量。

2021年6月29日，国家发展改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（简称“958号文”），在试点成功的基础上将能源、保障性租赁住房、水利、旅游等行业纳入试点范围。本产品是扩容新行业内的首只公募REITs产品，也是国内能源行业首只公募REITs产品。

国信证券表示，5月召开的国常会专门指出“通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产”，近来国务院部委层面发布的各项文件中有十余份提及公募REITs，涵盖了发改委、证监会、财政部、人民银行、国资委等，金融机构应该把握公募REITs市场发展机遇，切实增强金融服务实体经济的能力。自公募REITs试点政策发布伊始，国信证券就在公司体系内建立了横跨多部门的公募REITs领导小组和工作小组，并组建专业团队，提前布局公募REITs市场，着力打造集发行、投资、销售、做市等在内的公募REITs综合服务体系。本项目的获批，是国信证券于去年成功参与全国首批公募REITs产品发行后的又一重要成绩，也是国信证券公募REITs综合服务体系的一次成功升级。未来，国信证券还会持续投入资源发展公募REITs业务，力争推出更多优质项目。国信证券同时表示，今年深圳市《政府工作报告》提出“落实国家基础设施高质量发展试点要求，适度超前布局交通、能源、水利、市政、信息等基础设施，全年基础设施投资2200亿元、新型基础设施投资1000亿元”。公募REITs有减轻财政投资基础设施负担、促使运营企业建立高效运营机制等优势，可加大对公募REITs这一创新工具的应用，支持深圳市基础设施建设提质增量，为深圳市“双区建设”创造新动能。

本产品获批为能源行业这样的重资产行业盘活存量资产开辟了新的道路。国信证券向深圳能源提出发行公募REITs的最初建议，并作为总协调人整体推进该项目的筹备和申报各环节，创新性、突破性地解决了国内能源行业发行公募REITs的多重障碍，为本项目获批公募REITs市场扩容新行业首单产品和能源行业首单产品发挥了重要的作用。

本产品初始投资的基础设施项目为深圳能源东部电厂（一期）项目（简称“东部电厂”），是广东省和深圳市“十一五”期间重大建设项目，位于深圳市大鹏新区大鹏街道秤头角，采用清洁的液化天然气(LNG)为燃料，建成后对促进深圳经济发展、加强电网运行可靠性、平衡电源结构发挥了重要作用。东部电厂建成至今共获得国家级奖励和荣誉15项、省部级奖励和荣誉26项。本产品高度契合我国“双碳”绿色发展目标，拟将回收资金全部用于新建光伏电厂、风力电厂、垃圾发电、燃机电厂的建设资金投入。东部电厂是属于《粤港澳大湾区发展规划纲要》国家重大战略区域范围内的基础设施项目，本产品的获批对于深圳“双区”建设具有积极的意义。

深圳市委市政府高度重视并大力推进基础设施公募REITs试点工作。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》和40条首批授权事项清单中明确提出“依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点”。在贯彻落实先行示范区综合改革试点工作要求过程中，深圳市扎实开展基础设施REITs试点项目准备工作，组织开展多层次、多角度政策培训，动员全市有关部门和各区政府梳理优质资产，认真开展基础设施REITs项目谋划、储备、审核和申报工作。市发改委积极发挥统筹协调作用，积极对接有关企业项目，协调相关部门研究解决项目推进过程中存在的问题，规范有序组织申报。市国资委积极统筹市属国企参与公募REITs试点，主动作为，为市属国企申报发行公募REITs排除障碍，陆续促成盐田港集团、深圳能源等市属国有企业成功获批公募REITs产品，并仍在持续推动若干个其它市属国资项目的申报发行。在本产品的筹备和申报过程中，市规划和自然资源局、市住房和建设局、市税务局和大鹏新区等相关单位也给予深圳能源和国信证券大力支持。本产品的获批，是深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点工作取得的又一重要成果，对于盘活国有存量资产、促进能源行业投资良性循环、助力实现“碳达峰、碳中和”目标具备良好的示范意义。

(责编：董童、李源)