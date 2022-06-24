原标题：警企联手打造反诈新模式 筑牢网络安全防线

反诈中心长什么样？反诈民警如何识破骗局？如何破解电商诈骗、游戏充值诈骗？诈骗分子又如何获得个人信息？ 6月23日，虎牙主播变身“好奇宝宝”，“打卡”广州番禺反诈中心，沉浸式体验反诈工作，拨打反诈电话，跟随反诈民警出警“踢爆”骗局。新颖的反诈模式吸引了累计近500万人次在线观看，并发送弹幕互动。据了解，这也是广州番禺反诈中心首次“曝光”在镜头下。

“培训上岗” 反诈主播上线。活动当天，虎牙两位反诈主播早早来到了广州番禺反诈中心，并接受反诈民警的“岗前培训”，为即将到来的3个小时反诈直播做好准备。反诈民警黄力宇介绍，番禺反诈中心围绕“预警在前、止付挽损、精准宣传，综合治理、链条打击”的方针，全力推进打击治理新模式。当诈骗发生时，他们根据数据模型进行线索分析，及时联系受害人，阻止诈骗发生。当发现有群众上当受骗后，他们对线索进行研判，实施打击抓捕行动。

“您好，这里是番禺反诈中心，我是反诈主播明眸，您刚才可能接听到了诈骗电话……喂喂喂，我不是骗子，你不要挂电话呀。”经过一番“岗前培训”，两位主播正式上岗。可第一通电话刚打出去，就被误当成骗子了，反诈主播明眸一脸无奈。反诈民警庞警官早就预料到了这个情况。她表示，这是他们常常遇到的尴尬情况。在劝阻电信诈骗最难的一环是如何让受害人相信他们是真正的民警。如果受害人不相信，必要时他们还需要出警进行劝阻。

在主播体验劝阻工作的同时，民警监测到一个高等级的电信诈骗案，研判分析得知，骗子通知一男子，谎称男子身份信息被盗用，并被开通一张银行卡，涉嫌洗钱金额达千万元。由于该男子不接听警方电话，警方和主播需迅速出警劝阻。警方通过分析及定位，及时找到了该男子，并成功阻止了这一诈骗案发生，给直播间的粉丝们上了一节生动的“反诈公开课”。

据广州反诈中心统计，2021年预警总数达747.8万条，日均超2万条。发出防骗警示短信1100万条，预警中电话提醒220.7万人次，其中见面劝阻17.6万人，见面劝阻成功率高达95.6%，为群众及时拦截资金1.7亿元。冻结涉案账号4.3万个，冻结涉案金额7.9亿元。反诈民警提醒，96110是全国统一的反诈专线。当大家接到这个电话一定要接听，因为这是民警提醒你可能正处于骗子的陷阱中。

虎牙公司拥有广泛的年轻粉丝群体。庞警官提醒平台的各位玩家，一定要警惕游戏账号交易诈骗。骗子通常会伪装成玩家给你发消息，希望出高价购买游戏账号，同时诱导进行站外交易。通过微信等方式发送钓鱼链接，诱导玩家点击并充值，事成后拉黑并删除微信。

此外，骗子还会在社交平台发布买卖游戏装备、免费领取游戏皮肤等消息，诱导受害人在虚假游戏交易平台、微信群或QQ群内进行交易。或以领取高额游戏福利为由，通过钓鱼网站窃取游戏账号及密码，让受害人以“注册费、押金、解冻费”等名义支付各种费用，待收到钱后，骗子就将受害人拉黑。警方提醒，在网络游戏充值、账号买卖时，切记要通过正规网站操作，私下交易均存在被骗风险!

网购客服套路多，警惕高考录取新骗局。在本次反诈直播中，民警和反诈主播针对电商诈骗中的冒充电商客服退款类诈骗进行了科普。在这类诈骗中，不法分子通过不法渠道窃取到客人的真实购物信息，然后谎称因物流问题或商品有瑕疵等理由，建议向买家提出退款，同时诱骗买家下载“退款”渠道APP，骗取身份证、银行卡、验证码等重要信息，继而转走账号内的资金。警方提醒，市民网购的时候，千万不要绕开官方平台进行私下交易，不要点开来路不明的链接，需要转账付款时需仔细甄别。

此外，每年高考结束，都有诈骗团伙瞄准考生和家长。临近高考放榜，反诈民警提醒，手机收到“付款提前查分”“可花钱更改高考成绩”“内部名额可低分补录”“不请自来的录取通知书”“可申请高考补贴”等信息，让家长缴交保证金、录取费的都是骗局。正规高校招生录取，不会收取任何附加费用。

警企联动构建反诈新模式，筑牢网络安全防线。番禺反诈中心表示， 2021年番禺区的电信诈骗受害人中，有73%以上集中在18-35岁，年轻人俨然已经成为电信诈骗的最大受害群体。“虎牙平台是年轻人的聚集地，希望通过这场沉浸式的反诈直播，提升年轻人反诈意识，守住大家的钱袋子。”反诈主播明眸表示，以后在直播中会多向粉丝宣传反诈知识，让“天下无诈”先从自己的直播间做起。

虎牙安全事务部副总经理杨志航表示，近年来虎牙公司积极协助公安机关“打防管控”涉电信诈骗违法行为，并积极探索“反诈+直播”创新宣传模式，筑牢网络安全防护网，提高全民反诈意识。今年1-5月，虎牙公司安全团队已协助各地公安机关捣毁诈骗窝点8个，破获案件129起，抓获犯罪嫌疑人29人。

(责编：曹淼、李源)