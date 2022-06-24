绿色金融集聚新动能、释放新活力。据中国人寿消息，截至2022年4月底，该公司绿色投资存量规模超过4000亿元。

中国人寿相关负责人介绍，围绕“双碳”目标重点领域，该公司不断丰富绿色金融供给，持续为“绿水青山”注入金融活水。一是以保险守护绿色产业。中国人寿积极创新绿色保险产品服务，持续加大对绿色发展的风险保障。2022年1月至4月，中国人寿为近2万家绿色产业企业提供风险保障1.05万亿元。二是以投资驱动绿色创新。中国人寿把绿色环保作为投资决策的核心考量因素，积极为经济绿色转型提供长期稳定资金支持。截至2022年4月底，绿色投资存量规模超过4000亿元。三是以信贷支撑绿色发展。集团成员单位广发银行持续加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的金融支持，截至2022年4月底，绿色信贷余额超580亿元。四是以科技推进绿色运营。中国人寿不断加强科技运用，积极推进绿色运营和销售体系建设，降低资源消耗，实现销售、运营全流程电子化管理，年度节约纸张超7000吨。

该负责人表示，中国人寿不断加大对清洁能源领域的投资，特别是对核电、水电、风电、光伏、新能源等上游制造企业进行了重点布局。一批兼具生态效益和投资回报的优质项目正逐步成为支撑未来高质量发展的“绿色引擎”。

(责编：曹淼、李源)