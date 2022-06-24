原标题：刘晓山：创新推动乡村数字化网络化智能化建设发展

数字赋能乡村振兴，创新引领智绘未来。6月24日，“首届数字乡村创新设计大赛”正式启动，并面向全社会征集优秀作品。大赛由中央网信办信息化发展局、国家乡村振兴局开发指导司指导，四川省委网信办、浙江省委网信办等11家单位共同主办。

作为全国首个国家级数字乡村主题赛事，本次大赛旨在广泛征集一批有创新理念、可实施、可推广的设计作品，挖掘、储备和落地一批优质项目，为社会各界参与数字乡村建设搭建平台，助力乡村振兴，让广大群众共享“数字红利”。

国家乡村振兴局开发指导司副司长刘晓山在启动仪式上指出，四川和浙江省联合举办首届数字乡村创新设计大赛，是贯彻落实党中央、国务院实施乡村振兴一系列决策部署的具体举措，是创新推动乡村数字化、网络化、智能化建设发展，推进数字赋能乡村振兴的探索尝试，在四川举办是首届，在全国也是首例。他提出三点希望：

一是突出主题，提高参赛作品针对性实用性。希望各参赛单位和个人，以发挥信息化对乡村振兴的驱动引领作用为导向，凝聚、聚焦为农民而建、为振兴而建的力量和主题，紧贴乡村发展客观实际，深入研究思考，积极贡献智慧力量，提供一批在数字乡村中有前瞻性的创新理念,可实施、可推广的优质作品。

二是用好平台，提升大赛社会影响力。坚持精益求精，以高标准、高质量为目标，精心设计、规范办赛，搭建社会力量参与、支持数字乡村建设的平台，让大赛成为数字乡村建设的品牌赛事，为进一步营造全社会关注支持数字乡村建设的浓厚氛围助力。

三是注重应用，推动优秀作品落地实施。作为大赛举办方，四川和浙江省乡村振兴部门要围绕推进数字技术与农业生产、农村建设、农民生活深度融合，把大赛选拔的优秀作品因地制宜地在本地用起来。对经过实践检验的优秀作品和行之有效的方式方法，积极做好宣传推广。

据介绍，本次大赛设置一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖若干，大赛奖金总额100万元，单项作品设计者或团队最高可获得30万元现金大奖。大赛作品征集评选分为启动、征集、初赛、决赛、颁奖五个阶段，作品征集时间2022年8月24日截止，9月22日—23日，主办方将对获奖作品进行展览展示、路演及颁奖。（记者 林鄂平）

(责编：曹淼、李源)