原标题：美的置业引入AED设备进社区 将培训2000名持证救护员

6月23日，“关爱生命 ‘救’在身边——AED设备落户小区暨人人学急救项目”启动仪式在南京美的金茂芳原举行，会上，南京市红十字会发布《关于在新建楼宇和新建住宅小区安装AED》的倡议，首台由房企自主引进的AED设备正式落户南京美的金茂芳原。

美的置业沪苏皖区域总经理蔡建中表示，除南京外，美的置业沪苏皖区域也将陆续在无锡、徐州等11城小区内配置AED设备，打造集急救设备、持证救护员及应急救护知识科普于一体的安全小区，让“安全”成为美的置业新标签。

南京市红十字会党组书记、常务副会长张敏表示，家和社区不只是生存的空间，房企在满足百姓宜居、便利基础上，也应该满足百姓的健康及安全需求。我们倡议把AED机的安装和物业人员的救护培训，作为新建楼宇和新建住宅小区的基本配建标准。让AED机的设置，搭上城市建设发展的快车，共同推动急救设施和救护培训的推广。

江苏省红十字会2015年启动公共场所设置AED机项目，此后不断深入推进，以南京为例，目前，南京所有地铁站点已经在长三角地区实现了AED全覆盖，至2022年底，南京AED安装总数将接近3000台。

继公共场所设置AED外，南京市红十字会又在全国范围内率先发起新建楼宇和新建住宅小区安装AED的倡议，美的置业沪苏皖区域迅速响应，继首台设备进驻美的金茂芳原后，另外两台也同天进驻在建的美的山和宸园及已经交付的雍翠园小区。

南京市红十字会党组书记、常务副会长张敏表示，社区配置AED既是对小区业主负责，也是房企履行社会责任的体现。到2025年，南京规划全市设置5000台AED，达到每10万人配置50台的水平，希望各房地产开发公司能积极行动起来，共同支持参与到这一公益活动中来，共筑“黄金4分钟”生命救护圈。

美置服务南京公司城市副总经理郝赠伟现场表示：“AED设备安装后，将服务于周边居民，物业人员经过系统的应急救护培训学习后，也将向业主及周边人普及应急救护知识及AED的使用方法。”

据悉，美的置业沪苏皖区域首批应急救护持证物业人员已经上岗，自6月15日起，在江苏省红十字会指导下，南通、无锡、镇江、南京等9城接力，当地红十字会进入美的置业小区展开应急救护公益培训，重点教学心肺复苏、AED使用、海姆立克等常见应急救护方法。

“拿到证的那一刻感觉自己身上的使命感更重了。”无锡公园天下物业管家郭海洋表示，“物业人员本身服务在一线，守护万千家庭，社区里老人和孩子比较多，有了这个证之后，相信业主也能更放心了。”

镇江美的城业主杨女士说，作为一个1岁婴儿的宝妈，小孩子很容易发生呛奶和异物卡喉的情况，得知红会来自己小区开展应急救护培训十分惊喜，她认为，心肺复苏和海姆立克这些救命技能的培训应该成为所有物业培训的标配。

美的置业沪苏皖区域总经理蔡建中在启动仪式上表示：“应急救护培训不是一时兴起的，更应该是常态化、长期性的，美的置业沪苏皖区域计划今年内培养2000名持证救护员，服务社区，服务社会。”

引入AED设备，开展人人学急救活动，打造安全小区，这些并不是美的置业一时的想法，除打造过硬的产品交付力外，美的置业也在用心打造“温暖服务力”。大到疫情期间组建防疫送菜突击队，连续多年组建车队护航中高考，小到为离家业主照顾宠物、花草，坚持为用户多想一步，体现在美的置业智慧空间的打造上，也延伸到了日常服务中。

一个好的社区从来不只是安身于建筑，更应让业主住有所安、行有所便、老有所养，美的置业正一步步将自己对社区的美好展望，落实在每一个交付及即将交付的项目中，温暖服务力也将成为美的置业新的核心竞争力，助力其在楼市下半场中为行业带来新的生机。

(责编：曹淼、李源)