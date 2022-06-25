李家鼎

6月24日，第六届世界智能大会在天津以线上形式召开。通过虚拟与现实相结合等多种技术手段，云智能科技展、云赛事、云智能体验等活动如期与广大观众见面。

2019年，国家主席习近平向第三届世界智能大会发来贺信，指出“中国高度重视创新发展，把新一代人工智能作为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的驱动力量，努力实现高质量发展。”牢记嘱托，砥砺奋进，天津已连续成功举办五届世界智能大会，并以此为契机全面构建智能科技产业生态体系，加快更高水平创新型城市建设，一张以智能制造引领城市高质量发展的崭新名片被擦拭得越来越亮。

无数智能设想在这里碰撞激荡，为行业实现原创性突破提供创新源泉。举行创新发展高峰会，多位科学家和中外领军企业负责人通过现场演讲、视频连线或录制视频演讲等方式，围绕智能科技与数字经济主线，聚焦前沿趋势、技术变革、赋能产业等产业链热点话题碰撞思想，为世界智能科技产业发展贡献中国智慧和天津方案；举办云平行论坛，按照“高端化、专业化、智能化”办会思路，重点关注国家重大战略发展方向，共论智能科技前沿创新技术、共推智能科技成果应用落地、共享智能科技发展合作机遇；举办云智能体验活动，云上展示中新生态城、智慧港口、津彩非遗等内容，让智能理想照进美好现实。

大力发展智能制造产业是实现高质量发展的突破口。经济转型考验的是一个城市对未来发展的信心和耐力。近年来，天津经济发展进入了由高速增长向高质量发展的历史拐点，5年前，天津市第十一次党代会明确提出：“全面构建智能科技产业生态体系，建设‘天津智港’，驱动产业升级，带动经济结构调整和优化。”乘着举办世界智能大会的东风，天津大力实施“制造业立市”战略，推进人工智能和经济社会的全面融合。前五届世界智能大会上，共签署563项合作协议，协议投资额达到4589亿元，“以会兴业、以业引才”的集聚效应为天津建设创新型城市注入了强大动力。

加快发展智能制造产业，重在“修炼内功”、久久为功。当前，天津正着力落实国家制造强国战略，坚持制造业立市，持续深入推进智能制造发展，大力支持特色智能装备，培育国内知名工业互联网平台，打造国内一流数字车间和智能工厂，实施百亿级智能制造专项政策，全市制造业已经迈入从自动化向数字化转型的关键阶段。去年起实施的《天津市促进智能制造发展条例》提出，对首台（套）重大技术装备集成应用、首版次工业软件示范应用，工业母机、机器人等智能制造装备发展，天津将提供专项资金予以大力支持。

发展好智能制造产业，需要为各类创新主体着力培育优良的创新土壤。为了加速推进智能制造业的发展，天津于去年编制了全国首部省级促进智能制造发展的地方性法规。工信部门围绕12条重点产业链，重点梳理行业企业的应用需求，对接智能方案设计企业和专家。“揭榜挂帅”攻关模式广泛运用，为先进制造研发基地建设提供了有力支撑。天津还充分发挥领军企业、行业龙头企业的技术创新主体作用，围绕智能制造关键核心共性技术研发应用，积极探索产学研用合作的创新共同体模式，实现产业链与创新链深度融合。

科技赋能发展，智能决胜未来。对于一座拥有1400万人口的社会主义现代化大都市而言，以智能制造为主攻方向的思路，为城市高质量发展找到了“定盘星”。期待渤海之滨的古老城市，因“智”生新，因“智”闪亮。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 08 版）

(责编：白宇、胡永秋)