本报记者 武少民

会场正后方，超过万名观众的头像出现在大屏幕上，他们正在实时观看现场直播；屏幕两侧互动留言区飞速滚动，写满了观众的感言和祝福；观众通过手机“穿越”到国家会展中心（天津）的虚拟会场，以“数字分身”的方式出现在会场主舞台正前方……在第六届世界智能大会开幕式暨创新发展高峰会现场，前沿数字技术通过数实融合，实现从“在线”到“在场”的升级。

据悉，本届大会将举办云开幕式和高峰会、云平行论坛、云闭幕式、云智能科技展、云赛事、云智能体验、云签约等系列活动。大会还运用了虚拟现实相结合新技术手段，着力提升大会互动性、参与感。作为大会战略合作伙伴与技术合作服务伙伴，腾讯公司继续深度参与其中。

此次大会的虚拟会场采用国内首创的端云协同革新技术方案，用户通过大会官方渠道进入虚拟世界进行注册登录后，可以自定义生成个人的虚拟形象，并以真实的视角，让自己的“数字分身”在虚拟世界中参加大会并互动。

本次大会还创新观会体验，采用腾讯会议技术实现“千人同屏”。为保证现场与线上嘉宾同频讨论，会议大屏按照“千人同屏+互动区域”的两个功能进行屏幕设计。一方面，因疫情等原因无法莅临参会的嘉宾可以线上实时出席论坛，与主持人连线互动；另一方面，线上观众还可以“云参会”，留言、发表情包，用多种方式参与互动，使线下参会、线上出席成为智能峰会新标签。大会直播还采用了AI、VR全景直播技术等，让观众实现裸眼360度全景看大会。

《 人民日报 》（ 2022年06月25日 08 版）

(责编：白宇、胡永秋)