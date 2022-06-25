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一季度末中国全口径外债余额达27102亿美元 外债风险总体可控

2022年06月25日10:13 | 来源：中国新闻网
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原标题：一季度末中国全口径外债余额达27102亿美元 外债风险总体可控

　　中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)24日公布数据显示，截至2022年3月末，中国全口径(含本外币)外债余额为172049亿元人民币(等值27102亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同)。

　　外汇局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，2022年一季度中国外债规模较为平稳，较2021年末下降364亿美元，降幅1%。同时，外债结构保持稳定。从外债币种结构看，截至2022年3月末，本币外债占比45%；从外债期限结构看，中长期外债占比47%。本币外债和中长期外债占比均与2021年末持平。

　　王春英强调，2022年一季度，中国外债规模略有下降，主要是受外部环境复杂多变影响，境外投资者购买境内人民币债券和非居民存款有所减少。中国外债主要指标均继续处于国际公认安全线以内，外债风险总体可控。

　　她预计，未来中国外债规模仍将延续稳定态势。虽然外部环境中不稳定不确定因素依然存在，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，高水平对外开放不断推进，将持续吸引境外资本尤其是国际长期资本持续流入，预计未来外债规模仍将延续稳定态势。外汇局将继续坚持统筹发展和安全，持续提升跨境投融资便利化水平，切实支持实体经济高质量发展。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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