原标题：2022鸿蒙开发者大赛正式开启 激励奖金高达百万美元

2022年6月24日，鸿蒙开发者大赛正式开启报名，其下设Apps UP应用创新赛道自2020年以来已连续举办两届，吸引了全球近万名开发者提交近万款创新应用，逐渐成为全球开发者实现梦想的沃土，本次赛事以“Together We Innovate”为主题，将延续以往两届赛事高额奖金制度，激励奖金高达100万美元。全球校园AI算法精英赛道同步开启，邀请全球校园算法达人共同挑战数字时代前沿命题。

在启动仪式上，华为终端云服务应用生态BU总裁望岳表示，华为希望汇聚更多全球开发者的创新力量，打造智慧化的全场景体验和应用，把华为智能设备能力带给更多消费者，共同探索数字未来。

Apps UP赛道延续设立了欧洲、亚太、拉美、中东非及中国五大赛区，在赛程赛制上，分为报名与作品提交、预选赛、大众评审、分赛区总决赛 4 个环节。奖项设置方面，中国赛区除往届设立的最佳应用奖、最佳游戏奖、最具社会价值奖、全场景创新奖、科技女性奖五大奖项之外，还新增设了最佳HMS（HUAWEI Mobile Services，华为移动服务）创新奖，以鼓励开发者通过使用HMS的新能力、新服务实现新应用的落地，以及增设校园创新奖，以鼓励高校开发者的研发创新，持续丰富全场景智慧体验。

本次赛事还根据不同区域的情况设立了海外特色奖项，包括中东非赛区的最佳阿语应用奖、拉美赛区的最佳游戏创新奖、亚太赛区的AG明日之星奖等本土差异化奖项，以推动HMS应用生态在全球区域内的本地化应用与发展。

2022 Apps UP在激励政策上也进一步加码，新增了华为AppGallery Connect Serverless资源奖励。华为还面向中国赛区开发者提供华为耀星流量券、华为开发者学堂折扣课程两项独有的激励政策，多方位助力国内开发者成长。

全球校园AI算法精英赛邀请到了南京大学计算机系主任、人工智能学院院长、欧洲科学院外籍院士周志华教授，佐治亚理工学院教授、AAAI2019大会程序委员会主席Pascal Van Hentenryck及意大利罗马萨皮恩扎大学教授、2020欧洲人工智能大会程序委员会主席Giuseppe De Giacomo等国际AI领域专家，为全球校园人才提供专业指导，助力校园算法爱好者实现技术梦想。

本次赛事由内外专家从技术创新、实用价值、风险评估、受欢迎度、难易程度五个维度评审赛题，最终选出3道正式赛题，覆盖人工智能技术在广告推荐、地图、互动媒体业务中的实际应用场景。其中，智能推荐赛道的赛题为“跨域数据提升广告ctr预估准确率”；智能对话赛道的赛题为“知识驱动对话”；智能质检赛道的赛题为“车道渲染数据智能质检”。

大赛分为选拔赛和精英赛阶段，选拔赛后在三个赛题各胜出7支队伍进入精英赛，21只队伍将通过在线竞赛和答辩挑战丰厚奖金。华为"耀星计划"为赛事特设专项激励奖金，总奖金池合计210,000美金。三个赛题TOP7队伍均可获奖，一等奖奖金35,000美金、二等奖奖金15,000美金、三等奖奖金10,000美金，每个赛道还设立了4个星光卓越奖，各队伍可获得2,500美金。为进一步激励参赛者，本届大赛额外设置校园招聘绿色通道，优秀校园人才有机会进入华为，共同驱动以智能终端为中心的全场景智慧体验全面升级。

随着华为全场景智慧生活战略的不断深入，鸿蒙生态已经覆盖了全球范围内的各类终端。鸿蒙开发者大赛的举办希望成为创新应用的孵化器，推动全场景智慧生活体验不断优化，也希望成为与AI算法领域年轻人才的纽带，共同探讨AI新时代前沿命题，为开发者提供多元舞台，为亿万用户的全场景智慧生活创造更多可能，打造万物智联，万象更新的新时代。

(责编：曹淼、李源)