原标题：“四个三”举措探索乡村振兴整镇推进模式

2022年来，泉港区界山镇深入贯彻落实市委市政府关于乡村振兴整镇推进的指导意见，以创建“678”示范工程农业生态型示范乡镇为目标，制定“产业富民、建设利民、文化惠民、治理为民”四大举措，强化合力，统筹推进，迈出乡村振兴建设新步伐。

泉港界山搭建“现代农业”生产平台，以“现代农业+”为方向，流转整合土地2800余亩，建成全省单体面积最大蔬菜示范基地；探索发展田园农业、生态农业、观光农业、体验农业等特色农业，培育利园农业、海西农业、悠然合作社等新型农业经营主体40余家；实施3个市级农业产业强镇项目和2个市级现代农业产业园项目，签约总投资30亿元的天马科技现代农业高新技术产业园项目。

除此之外，泉港界山还搭建“农旅融合”发展平台，以农旅融合为主线，打造“南洋楼—古民居村落、利农公司—现代农业生态游、龙马溪、界山村森林公园—游览龙马溪休闲景观带、油画村—油画观赏体验”等4条精品线路，完成东张村全域研学游“课程研发、线路规划、流量导入、运营服务”等项目设计。2021年度接待游客4万多人次。搭建“镇村联动”创收平台，以发展壮大村集体经济为核心，通过组建帮扶对子、整合流转土地资源、开展“村企联建”、建立农村资产资源台账、规范经济合同等方式激活乡村产业特色、夯实振兴发展基础。2021年度全镇村集体经济收入实现20万元以上达100%，50万元以上达30.76%，居民人均可支配收入达28562元、同比增长15.8%。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)