原标题：第六届世界智能大会闭幕 首发10个WIC智能科技创新应用优秀案例

第六届世界智能大会25日下午在国家(天津)会展中心宣布闭幕。28场平行论坛与5项高水平赛事，突出“智能新时代：数字赋能、智赢未来”的总结发布，在传播先进理念、促进国际交流、深化战略合作、推动项目落地等方面取得了一批丰硕成果。

为展示全球范围内智能产业全要素领域示范者，第六届世界智能大会首次设立“WIC智能科技创新应用优秀案例”评选活动，评选由世界智能大会组委会、中国新一代人工智能发展战略研究院、天津市智能科技产业专家咨询委员会共同倾力打造。

大会面向全球发布了10个“WIC智能科技创新应用优秀案例”。其中包括：由天士力医药集团股份有限公司打造的“现代中药智能制造”、由青岛海尔科技有限公司打造的“海尔智家灯塔工厂数字化平台”和天津港第二集装箱码头有限公司打造的“天津港依托华为5G及车路云协同技术，打造自动化集装箱码头高效智能水平运输解决方案”等。

中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克介绍，人工智能和制造业的深度融合发展不仅引发生产方式变革，而且带来生活方式和社会变革，是第四次工业革命的核心引擎。在中国国家战略引领和企业积极响应下，中国在智能制造领域走在了世界的前列，涌现出一批企业优秀应用案例。

天津市工业和信息化局局长尹继辉介绍，大会期间总计签约项目136个，总投资额约849亿元人民币，领域主要集中在信创、高端装备、生物医药等新兴产业，为天津市制造业迈向高端注入了强劲动力。

闭幕会上，中国新一代人工智能发展战略研究院首席经济学家、南开大学经济研究所所长刘刚教授发布了《中国新一代人工智能科技产业发展报告(2022)》和《中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数报告(2022)》。

《中国新一代人工智能科技产业发展报告(2022)》报告显示，在深科技创新和创业活动的驱动下，中国人工智能科技产业发展呈现出明显的报告递增效应，不仅表现为规模的快速增长，而且表现为应用领域的全面扩张和与实体经济的加速融合。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)