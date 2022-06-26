原标题：海南推出首届国际离岛免税购物节 促离岛免税销售恢复增长

海南官方25日召开新闻发布会介绍，为加快推动海南离岛免税销售快速恢复增长，政府和各免税经营主体，将在全省范围内举办为期半年的首届海南国际离岛免税购物节，届时将举办超过50场内容丰富、主题鲜明的活动。

海南省商务厅副厅长崔剑介绍，2021年免税品销售占海南全省旅游收入的一半，离岛免税不仅是促进国内消费提质升级、吸引境外消费回流的重要举措，也是拉动海南经济发展的关键支撑。今年3月份以来，受疫情影响，海南离岛免税销售呈现下跌态势，为加快推动离岛免税销售恢复增长，海南谋划举办首届海南国际离岛免税购物节。

首届海南国际离岛免税购物节采取“1+N”的形式举办，即举办一场启动仪式和超过50场的专场营销活动和品牌活动。届时，各部门、市县政府、免税经营主体将利用暑期、国庆、“双11”等重要时间节点，举办彩妆节、手袋节、陪你放“价”等内容丰富、主题鲜明的营销活动。

崔剑表示，为丰富免税购物节活动内容，海南省将用好消博会等重要平台，联合高端消费品品牌召开新品发布会，促进海南首发、首秀、首展经济发展，引领海南新消费时尚。

与此同时，为吸引更多岛内外游客来琼旅游消费，海南省旅游和文化广电体育厅副厅长刘成介绍，海南集中在“6、7、8”三个月在岛内外旅游市场推出“十大主题活动”，包括“我和海南的约‘惠’”、“旅游消费嘉年华”、“莘莘学子畅琼游”等活动，带旺旅游市场。

全球消费精品(海南)贸易有限公司党支部书记郑向军说，该公司计划在首届海南国际离岛免税购物节期间策划举办暑期、国庆等各个档期的营销活动，同时将推动更多国际一线品牌入驻免税店，开展快闪、首发、首秀活动，通过线上、线下活动的开展，让更多消费者享受海南离岛免税购物的快乐。

崔剑表示，海南将通过促进入岛旅游人次提升、强化促销推广、引进新商品、提升行业服务能力等方面系列举措促进离岛免税销售恢复增长，不断增强离岛免税国际竞争力，加快吸引境外消费回流，力争完成年度1000亿元人民币销售目标。(符宇群)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)