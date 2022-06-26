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第二十四届中国科协年会聚焦创新构建新发展格局

2022年06月26日20:17 | 来源：新华网
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新华社长沙6月26日电（记者刘芳洲、温竞华）第二十四届中国科协年会26日在湖南长沙开幕。本届年会聚焦创新构建新发展格局，致力于推进科技为民扎实落地，营造聚才引才良好生态。

本届年会由中国科协和湖南省人民政府共同主办，以“创新引领 自立自强——打造中部崛起新引擎”为主题，主会场设在长沙市，活动覆盖湖南有关市州。年会围绕科技创新构建新发展格局、“科创中国”助力中部崛起、双碳目标引领绿色发展、开放协同构筑人才高地、聚力共享科技为民服务五大板块设置35项活动，广泛汇聚人才资源，服务于国家和地方发展战略和海内外科技人才的成长。

中国科协主席、本届年会主席万钢指出，希望中国科协各级组织和广大科技工作者大力弘扬科学家精神，凝聚高水平科技自立自强的动力，营造协同创新的良好生态，提升国家创新体系的整体效能，推动高水平的开放合作服务于构建人类命运共同体，彰显中国科技界的时代担当。

据悉，本届科协年会期间，湖南省人民政府与中国科协将签署《战略合作协议》，由中国科协组建的10个院士专家团队将针对湖南关键领域的10个关键问题进行专题调研。同时，本届年会的科技服务团“入湘行动”已推动26个全国学会“认领”湖南省122项企业技术。

据了解，本届年会将有百名两院院士及国内顶尖专家，百家全国学会和地方学会，百所高校、科研院所及企事业单位以线上、线下结合的方式组织或参加活动。

(责编：杨光宇、袁勃)

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