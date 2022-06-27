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用数字技术赋能生态环境保护（创新谈）

谷业凯
2022年06月27日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　用好数字技术，不仅能够精准识别、及时追踪新发生的生态环境问题，为科学保护、系统治理提供支撑，也能够推动数字经济与绿色经济协同发展，为提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平提供新的方法

　　

　　困扰长江江豚保护多年的老问题，如今正通过新技术得到解决：在湖北石首的长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区内，从水温、水压、溶氧率，到江豚的进食量、粪便形态、皮肤光泽等，相关数据不再需要巡护员人工记录在本子上，而是利用数字技术采集、汇总到智慧生态保护系统的“数据池”内，在智慧大屏上一一呈现。

　　数字技术不仅提高了天鹅洲保护区巡护员的工作效率，也使保护区多年来积累的保护、监测数据得到了有效利用，使长江江豚保护成功迈入智能化时代，展现出数字技术在生态环境保护方面的巨大潜力。

　　当前，我国数字经济蓬勃发展，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术与各行业加速融合，日益成为经济社会发展的强大“底座”。对于生态环境保护工作来说，用好数字技术，不仅能够精准识别、及时追踪新发生的生态环境问题，为科学保护、系统治理提供支撑，也能够推动数字经济与绿色经济协同发展，为提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平提供新的方法。

　　经过相关科技企业和环保部门的联手努力，近年来数字技术加快赋能生态环境保护。在贵州，矿山地质环境治理恢复监管平台借助“互联网+遥感”技术，实时监测全省矿山地质环境治理情况；在浙江桐乡，数字化监管系统，变“人工管”为“数字管”，成为环境决策部署的“大脑”；华为、联想、浪潮等高科技企业积极探索数字化生态保护，为保护大熊猫、江豚、亚洲象等珍稀动物提供了利器。

　　当然也要看到，数字技术助力生态环境保护的潜力还有待大力挖掘。比如，空气、水、土壤等方面的生态环境数据连续采集、实时监测，还亟须强化，监测数据的深度应用水平还有很大提升空间；“数据烟囱”、信息孤岛等在不同地域、流域普遍存在，数据量大、信息独立、上下游难协同等治理难点限制着公共数据的价值释放；数字技术与卫星遥感等其他技术结合还不够，“空天地”一体化的动态监测与调控尚未实现。

　　“十四五”规划纲要提出，“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”；《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出，构建智慧高效的生态环境管理信息化体系。当前和今后一个时期，在生态环境保护中要继续用好数字技术，找准数字技术赋能生态环境保护的契合点与着力点，推动构建绿色技术创新体系，不断拓宽应用场景，在实践中将数字技术的作用切实发挥出来。

　　从人工处置到智能监测，从被动“应答”到主动预警，数字技术在生态环境保护方面的效能正在彰显。在生态优先、绿色发展的创新探索中，充分发挥数字技术的效能，实现生态环境高水平保护和生态治理能力现代化，我们将不断绘就美丽中国的新图景，让绿色这一新时代中国的鲜明底色更浓、更亮。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月27日 19 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

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