刘 毅 刘 霄

前不久，内蒙古自治区首台高通量核酸检测车成功下线。这款核酸检测车搭载先进设备，每天能完成2880份样本检测工作，在确保核酸检测质量的同时，极大缩短了检测时间。

这款高通量核酸检测车，由包头市塞北机械设备股份公司（以下简称“塞北股份”）与国企混改成立的北方创业专用汽车公司研发生产，一上市就备受关注和欢迎。这是国家级高新技术企业塞北股份坚持科技兴企取得成效的又一个生动缩影。

成立于2007年的塞北股份，聚焦车桥和特种车的研发生产，在特种车辆传动系统领域处于行业领先。公司研发生产的轻量化可维护安全车轮，历时七载，实车实验里程累计达8万多公里，完成了全地域考核。在零下43摄氏度的极端严寒天气里，在零上50摄氏度的极端高温天气里，在海拔4000米的高原上，轻量化可维护安全车轮都经受住了严峻考验。

“我们研制的产品都拥有自主知识产权，目前已获得各级科技成果奖9项。”塞北股份董事长王斌介绍，为储备技术和人才，公司与北京理工大学、华中科技大学、重庆大学等高校开展了多项目、多领域的合作，实现了产学研深度结合。

国家知识产权优势企业、自治区级企业研发中心、自治区知识产权优势企业、包头市科技“小巨人”企业、包头市“专精特新”企业……一块块奖牌、一张张证书，体现着塞北股份对科技创新的矢志不渝和艰苦攻关的丰厚回报。

一手抓科技创新，一手抓产品质量。塞北股份的产品质量得到广泛认可，获得内蒙古自治区主席质量奖。这一奖项每两年评选一次，每届的授奖总数为5个；若无符合条件的组织和个人，奖项可以空缺。该质量奖的“含金量”之高，由此可见一斑。

2016年，塞北股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，进入发展快车道。2018年，公司与重庆大江合资成立了重庆大江车桥有限责任公司。

“我们按照‘特种差异化，品牌专业化’的发展战略定位，研究各种特殊车辆用桥、各种行走式作业类机械用桥，主要研究开发大吨位、替代进口、特殊用途车桥产品，重点发展转向驱动桥、独立悬架轮边桥和湿式制动桥等技术优势产品。”重庆大江车桥有限责任公司总监、技术中心主任周湘林说。

车桥是车轮与车身相连接的过渡部件，通过它实现承载车身重量和传动以及转向制动，是车辆的一个重要部件。目前，塞北股份拥有车桥产品技术相关专利43项，其中发明专利14项、实用新型专利26项。

过硬的技术实力，为企业注入高质量发展的强大动能。2021年，塞北股份逆势而上，实现收入增长48.5%，净利润增幅达199%；行走系统产品订单数量大幅增长，重车桥销售额增长46.3%。

“我们将砥砺前行，继续攻关，使企业科研水平和经营业绩再上一个大台阶。”说到未来发展，王斌信心满满。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)