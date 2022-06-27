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上海：从6月29日起将有序开放餐饮堂食

2022年06月27日08:24 | 来源：新华社
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新华社上海6月26日电（记者周蕊）记者从26日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到，从6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，将有序放开餐饮堂食。

上海市商务委二级巡视员赖晓宜介绍，上海将实行堂食服务备案管理。餐饮企业向区防控办报备，经相关监管部门检查评估后，可恢复堂食。

根据要求，餐饮企业堂食实行限流管理，提倡预约、分时、错位就餐。根据餐厅面积，大中型餐厅（经营面积150平方米以上）大堂按70％比例设置餐位，小型餐饮餐厅（经营面积150平方米以下）按最大承载量的50％比例控制就餐人数，实行隔位、错位入座。顾客应科学佩戴口罩、持有72小时内核酸检测阴性证明，且测量体温无异常方可进店。

根据要求，上海还将依托大数据平台，加快推动餐饮业数字化治理，将餐饮业从业人员健康管理平台、场所码或“数字哨兵”监测平台和餐饮企业食品安全分级管理平台接入各区城运中心，实现“一网统管”。

(责编：王震、陈键)

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