新华社乌鲁木齐电（记者郝玉、孙少雄）中国地图上，新疆位于我国的西北角；而在世界地图上，与八国相邻的新疆正好位于欧亚大陆的中心。

党的十八大以来，新疆以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动，把自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，打造内陆开放的高地，丝绸之路的传奇仍在继续书写。

入夏，伴随着火车鸣笛声，“宁夏—匈牙利布达佩斯”玻璃纤维纱专列经阿拉山口口岸出境，发往匈牙利布达佩斯。

今年以来，新疆阿拉山口再次扩大“朋友圈”，口岸通行的中欧班列线路从65条增至80条，覆盖国内24个省区市，通达德国、波兰、匈牙利等13个国家。

打通中国向西的通道，畅通国际物流通道是重要基础。2011年，首列“渝新欧”国际货运班列经阿拉山口口岸出境后运抵德国杜伊斯堡；5年后，霍尔果斯铁路口岸迎来首趟通行的中欧班列。至此，我国四大中欧班列的主要口岸中，新疆就占据了其中两个，“外引内联、东联西出”的优势不断凸显。

“中欧（中亚）班列开行以来，新疆霍尔果斯、阿拉山口两大口岸累计通行进出境班列超过5万列，仅2021年，中欧班列运送货物146万标箱，货值749亿美元，在中欧贸易总额中占比8%。”中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司负责人介绍。

道路畅通了，如何与周边国家开展合作。新疆以乌鲁木齐国际陆港区为龙头，推动霍尔果斯、喀什经济开发区和各类综合保税区发展，沿边开放经济载体不断丰富。

订单确认、智能理货、打包装箱……喀什综合保税区内每天都看到工厂繁忙生产的情景。作为南疆开放型经济发展新高地，喀什综保区承载着促进国家向西开放和“一带一路”建设的重任。

尽管受新冠肺炎疫情影响，部分企业在前期面临原材料短缺、订单减少的压力，但在当地多部门协调下，企业生产活力逐渐恢复。“每周要出口两三次货，现在出关速度很快，企业订单越来越多，今年前4个月我们的贸易额已接近1亿元。”喀什综合保税区内一家从事技术进出口企业的负责人图尔荪阿依·艾尼介绍。

作为新疆向西开放重要的平台，有着“保税、免税、退税”功能的综合保税区在推动高水平开放中发挥着不可替代的作用。目前，新疆已形成喀什、阿拉山口、霍尔果斯、乌鲁木齐四大综合保税区。乌鲁木齐海关介绍，仅今年前4月，4个综合保税区进出口贸易额95.3亿元，同比增长130.2%，占新疆外贸总值的18.3%。

不仅如此，通过集群化发展，新疆部分口岸资源、资金集聚能力不断增强，逐步实现由“通道经济”向“口岸经济”“产业经济”转变。霍尔果斯市招商局（商务经信局）党组书记、局长甄飞介绍，今年以来，共执行招商引资项目61个，总投资额348.16亿元，到位资金81.23亿元，同比增长27%，一批投资强度大、科技含量高、产业链条长、辐射带动强、收益回报好的项目逐步落地。

中国向西开放的大门打开了，“一带一路”沿线的企业和民众既是参与者、见证者，更是受益者、互利者。

喀什启路国际贸易有限公司总经理张书志介绍，企业除常规的国际物流业务外，还参与了喀什综保区涉外物流运营，培育中巴、中塔等国际物流干线，已为国内外逾3000家中小微企业和个人提供国际物流及咨询服务。

推开中国对外开放的大门，站在向西开放前沿的新疆令世界瞩目。未来，这片土地还将继续书写中国与世界合作共赢的精彩篇章。

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