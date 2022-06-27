人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

周济院士：智能制造是中国推进制造强国战略主攻方向

2022年06月27日08:41 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：周济院士：智能制造是中国推进制造强国战略主攻方向

　　中国工程院主席团名誉主席、机械工程专家周济院士26日提出，智能制造是推进制造强国战略的主攻方向，中国的智能制造必须采取数字化、网络化、智能化“并行推进、融合发展”的技术方针。

　　第二十四届中国科协年会当天在湖南长沙开幕，周济院士以“智能制造与制造业数字化转型、智能化升级”为题作年会开幕主旨报告。

　　他说，经过几十年奋斗，中国已经成为一个名副其实的世界制造大国，但制造业大而不强，还不是一个制造强国。根据世界制造强国指标评价综合指数，美国遥遥领先，处于第一方阵，德国、日本处于第二方阵，中国、英国、韩国、法国处于第三方阵。整体而言，中国制造业整体竞争力还不强，从“制造大国”迈向“制造强国”任重而道远。

　　中国推进制造强国战略该走一条什么样的技术路线？周济指出，智能制造是推进制造强国战略的主攻方向，智能制造是先进制造技术和新一代信息技术的深度融合，也是实现制造业转型升级的主要技术路线。

　　他认为，今后15年正是智能制造这个新一轮工业革命核心技术发展的关键时期，中国制造工业完全可以抓住这一千载难逢的历史机遇，集中优势力量实现战略性的重点突破、重点跨越，实现中国制造工业的“换道超车”、跨越发展。

　　周济表示，中国制造业尚处于工业2.0后期的发展阶段，必须走工业2.0补课、工业3.0普及、工业4.0示范的“并联式”的发展道路。中国制造业必须充分发挥后发优势，采取数字化、网络化、智能化“并行推进、融合发展”的技术方针。

　　从现在到2035年，是中国制造业实现由大到强的关键时期，中国的智能制造发展总体可以分成数字化转型、智能化升级两个阶段：从现在到2028年深入推进“制造业数字化转型工程”，到2028年，“互联网+制造”即数字化网络化制造在全国得到大规模推广应用；从2028年到2035年深入推进“制造业智能化升级工程”，到2035年，新一代智能制造在全国制造业大规模推广应用，中国智能制造技术和应用水平走在世界前列，实现中国制造业的智能升级。

　　周济说，可以预见，到2035年，中国各种产品和装备都将从“数字一代”发展成“智能一代”，升级为智能产品和装备。(记者 孙自法 向一鹏)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局
　　近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。“虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。…
智能制造如何助力我国制造业“换道超车”？权威专家这么说
　　6月25日，第六届世界智能大会在天津闭幕。中国工程院院士周济在大会上表示，基于人工智能的智能制造是实现我国制造业创新发展的主要技术路线，为制造业带来了换道超车的好机会。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部