原标题：周济院士：智能制造是中国推进制造强国战略主攻方向

中国工程院主席团名誉主席、机械工程专家周济院士26日提出，智能制造是推进制造强国战略的主攻方向，中国的智能制造必须采取数字化、网络化、智能化“并行推进、融合发展”的技术方针。

第二十四届中国科协年会当天在湖南长沙开幕，周济院士以“智能制造与制造业数字化转型、智能化升级”为题作年会开幕主旨报告。

他说，经过几十年奋斗，中国已经成为一个名副其实的世界制造大国，但制造业大而不强，还不是一个制造强国。根据世界制造强国指标评价综合指数，美国遥遥领先，处于第一方阵，德国、日本处于第二方阵，中国、英国、韩国、法国处于第三方阵。整体而言，中国制造业整体竞争力还不强，从“制造大国”迈向“制造强国”任重而道远。

中国推进制造强国战略该走一条什么样的技术路线？周济指出，智能制造是推进制造强国战略的主攻方向，智能制造是先进制造技术和新一代信息技术的深度融合，也是实现制造业转型升级的主要技术路线。

他认为，今后15年正是智能制造这个新一轮工业革命核心技术发展的关键时期，中国制造工业完全可以抓住这一千载难逢的历史机遇，集中优势力量实现战略性的重点突破、重点跨越，实现中国制造工业的“换道超车”、跨越发展。

周济表示，中国制造业尚处于工业2.0后期的发展阶段，必须走工业2.0补课、工业3.0普及、工业4.0示范的“并联式”的发展道路。中国制造业必须充分发挥后发优势，采取数字化、网络化、智能化“并行推进、融合发展”的技术方针。

从现在到2035年，是中国制造业实现由大到强的关键时期，中国的智能制造发展总体可以分成数字化转型、智能化升级两个阶段：从现在到2028年深入推进“制造业数字化转型工程”，到2028年，“互联网+制造”即数字化网络化制造在全国得到大规模推广应用；从2028年到2035年深入推进“制造业智能化升级工程”，到2035年，新一代智能制造在全国制造业大规模推广应用，中国智能制造技术和应用水平走在世界前列，实现中国制造业的智能升级。

周济说，可以预见，到2035年，中国各种产品和装备都将从“数字一代”发展成“智能一代”，升级为智能产品和装备。(记者 孙自法 向一鹏)

(责编：赵竹青、陈键)