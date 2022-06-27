原标题：第二十四届中国科协年会在长沙开幕

6月26日，中国科协和湖南省人民政府共同主办的第二十四届中国科协年会在长沙开幕。全国政协副主席、中国科协主席万钢致开幕词，湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟致欢迎词。湖南省委副书记、省长毛伟明，湖南省政协主席李微微出席开幕式。中国科协党组书记、中国工程院院士张玉卓主持开幕式。

本届年会以“创新引领 自立自强——打造中部崛起新引擎”为主题，设立有开幕式、闭幕式，和围绕“科技创新构建新发展格局”“‘科创中国’助力中部崛起”“双碳目标引领绿色发展”“开放协同构筑人才高地”“聚力共享科技为民服务”5大板块展开的35项专题活动。

年会共计吸引百位中国科学院、中国工程院院士及国内顶尖专家，百家全国学会和地方学会，百所高校科研院所和企事业单位参会。年会期间，将陆续发布2022重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题，以及《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》《中国开放获取白皮书》、年度全球科技社团排行榜等一批重要成果。

万钢在致辞中说，中国科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接学习宣传党的二十大为主线，引领广大科技工作者坚持“四个面向”，以创新争先、自立自强、开放合作的有力实践，在建设世界科技强国的伟大事业中谱写科技报国的时代乐章。同时，他强调，中国科协各级组织要大力弘扬科学家精神，在践行科技报国、推动创新为民中讲好中国科技创新故事，努力提升全民科学素质；要营造协同创新的良好生态，把优化国家创新体系整体布局、完善科技创新体制机制作为重要目标，带动学会联合体、协同共同体等组织方式创新，在“万类霜天竞自由”中唱响助力创新、创业、创造的“大合奏”；要推动高水平开放合作，加强国际人才、知识、技术、数据和算力等资源的开放共享，秉持“无国界、无障碍、无歧视”的开放科学精神和理念，破除科学交流合作壁垒，以跨界创新推进科技资源利用效率最大化和最优化，以高水平开放合作激活全球科技创新动能，服务构建人类命运共同体。

张庆伟代表湖南省委、省政府，向本届中国科协年会的召开表示热烈祝贺。他说，湖南科教资源底蕴深厚，创新发展势头强劲。近年来，湖南深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，把科技创新摆在突出位置，坚持“四个面向”、攻关“国之重器”，加快推进关键核心技术攻关计划、基础研究发展计划、创新主体增量提质计划等“七大计划”。他希望，湖南以承办本届年会为契机，进一步深化与中国科协和国内外科技界、企业界合作，更加有效链接全国科技智力资源，增强战略科技力量，加快提升区域创新能力，在打造具有核心竞争力的科技创新高地上取得更大成果。

开幕式上，中国工程院院士周济，中国人民解放军军事科学院院长、中国科学院院士杨学军，中国科学院副院长、中国科协副主席、中国科学院院士高鸿钧，山河智能装备股份有限公司董事长、首席专家何清华分别作了题为《智能制造与制造业数字化转型、智能化升级》《因果关系数据湖》《强化国家战略科技力量 支撑高水平科技自立自强》《制造业高地源自体系》的主旨报告。

(责编：赵竹青、陈键)