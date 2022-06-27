原标题：科技部等八部门深入开展科技进步法宣贯

6月24日，科技部、司法部等八部门联合公布《关于深入开展<中华人民共和国科学技术进步法>学习宣传和贯彻实施工作的通知》（以下简称《通知》），通过深入宣传和贯彻工作，使科技进步法深入人心，提升科技管理人员依法行政能力，激发科技创新主体活力，动员社会各方力量广泛参与和支持科技事业发展，为加快实现科技自立自强、建设世界科技强国提供更为坚实的法治保障。

《通知》指出，大力宣传新修订的科技进步法是贯彻落实习近平法治思想、推进全面依法治国的重要举措，是贯彻落实党中央关于科技创新决策部署的重要实践，是在法治轨道上推进科技治理体系和治理能力现代化的有力保障。

针对学习宣传科技进步法修订的重点内容及相关释义，《通知》划出了重点：学习习近平总书记关于科技创新重要论述，以及科技体制改革探索成功经验和有效政策等写入法律的要义，准确把握完善国家创新体系、强化科技人员权益保障和责任义务等修订完善内容及释义，深刻理解基础研究、区域科技创新、国际科学技术合作、监督管理等新增章节内容及释义。

“要扎实做好贯彻实施的基础性工作。”《通知》指出，对照新修订的科技进步法，认真清理现行法规政策，不符合科技进步法规定和精神的，有关方面要及时修改或废止，实现与修订后的法律有效衔接。

科技进步法的贯彻实施如何见实效、见效率？科技部政体司有关负责人表示，结合科技创新发展的制度性需求，落实科技治理的规范化要求，将推动科技进步法规定的细化落实，研究完善配套政策、实施细则等，从法律、法规、规章、规范性文件等多个层次构建和完善科技进步法的配套法律制度体系。

围绕加强系统内部的宣贯实施，《通知》强调，要将科技进步法作为单位党委（党组）理论学习中心组学习、基层党组织“三会一课”的重要内容；将科技进步法作为本单位、本系统干部培训和“八五”普法的重要内容，采取集中学习、专题讲座、座谈研讨等多种方式进行宣传贯彻。

《通知》还要求组织开展面向各类科技创新主体的科技进步法释法普法，鼓励开展科技进步法进企业、进院校、进园区、进学（协）会、进期刊等系列宣讲服务活动。此外，科技管理人员应自觉将科技进步法相关精神、要求和内容运用到科技管理服务活动中，确保法律得到贯彻落实。

(责编：赵竹青、陈键)