人民网北京6月27日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，近期，雷雨、高温、大风等不良天气增多，铁路部门将坚持安全第一不动摇，压紧压实安全责任，加大季节性安全风险防控力度，确保高铁和旅客列车安全。

国铁集团将进一步落实落细防洪防汛安全措施，要求坚持“防、避、抢”的有效做法，坚决打好防洪防汛这场硬仗。各铁路局加强预报预警，从严把控每一次降雨过程，严格落实汛期行车安全措施，积极应对水害险情。6月以来，铁路部门累计实施降雨限速警戒933线次3235站次，确保了汛期行车安全。

面对高温影响，各铁路局严防胀轨跑道，对轨温不明、不准或超锁温范围的及时进行应力放散；突出防范施工维修作业胀轨风险，严格执行无缝线路作业轨温条件，对不满足条件的坚决先放散后施工。前期，工电系统紧盯冻融快速回落可能带来的风险，加强添乘检查和数据对比分析，细化防控措施，目前已完成全部高铁冻害回落整治。

针对大风、强对流天气多发，铁路部门组织对铁路沿线、站内隐患进行排查整治，加强高铁声屏障、雨棚钢结构、金属屋面、桥上电缆槽盖等轨旁设备、线路两侧轻飘物的巡视检查，发现隐患及时处置。各铁路局加强高温时段线路的动态添乘、现场检查和检测数据对比分析，对重点处所现场复核确认。

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