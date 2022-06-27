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工信部出台系列举措 推进工业节能降碳

2022年06月27日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：工信部出台系列举措 推进工业节能降碳

　　工信部开展2022年工业节能诊断服务、大力推行绿色制造、联合相关部门发布《工业水效提升行动计划》……连日来，有关推进工业节能降碳的一系列举措出台，释放了加快工业绿色升级的信号。

　　工业是我国能源消费和碳排放的重要领域之一。近年来，我国持续推进工业领域节能降碳，规模以上工业单位增加值能耗在“十三五”下降16%基础上，2021年进一步下降5.6%。万元工业增加值用水量在“十三五”下降近40%基础上，2021年进一步下降7%。

　　“我们重点实施绿色制造工程、加大绿色技术装备产品供给、推进工业资源循环利用，建设一批示范效应显著的工业资源综合利用基地，绿色发展新引擎不断培育。”工信部副部长辛国斌说。

　　加大力度提升工业水效，是下一步推进工业节能的重点。近日，工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升，工业废水循环利用水平进一步提高。

　　“行动计划提出了6方面具体任务，包括加快节水技术推广、提升重点行业水效、优化工业用水结构等。”工信部节能与综合利用司有关负责人说，下一步，将制定工业节水装备行业规范条件，创建一批废水循环利用示范企业、园区，打造水效提升服务领域的专精特新“小巨人”企业，提升智慧化节水服务能力。

　　全面提升用能效率，实施电力需求侧管理。在杭州市萧山区万郡绿建科技有限公司的厂房屋顶，9600千瓦装机容量的光伏板正在建设中。针对当地企业节能需求，国网杭州市萧山区供电公司“一企一策”推行绿色用能服务。截至目前，累计搭建22.4兆瓦的分布式光伏项目。

　　工信部明确，鼓励和引导企业改善电能质量，转变能源消费方式，更好推进节能减排。

　　“我们将打造一批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业，支持工业企业绿色化改造。”工信部节能与综合利用司有关负责人说。

　　此外，还将加大绿色技术装备产品供给，培育绿色发展新动能。“十二五”以来，我国累计推广2万多种绿色产品、4000多种节能节水和资源综合利用工艺技术装备，逐步构建起从基础原材料到终端消费品的绿色产品供给体系，聚焦绿色技术装备产品的创新活跃。以绿色环保装备为例，天眼查数据显示，截至目前，我国有1300余家绿色环保装备相关企业。

　　工信部明确，将进一步增加绿色低碳产品、绿色环保装备供给，引导绿色消费。比如，研发和推广应用高效加热、节能动力、余热余压回收利用等工业节能装备，扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色建材等消费。

　　辛国斌说，工信部将启动实施工业领域碳达峰行动，大力推行绿色制造，发展壮大绿色消费。

(责编：赵竹青、陈键)

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