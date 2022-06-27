常 钦

瞄准薄弱区域、薄弱环节，加快补齐丘陵山区等农业机械化短板，对于推进农业机械化全程全面发展具有现实意义

湖南省双峰县聚焦丘陵山区小农机，培育“专精特新”小微农机企业80多家，产品销售额连年稳定增长；重庆市永川区推进小改大、弯改直，对土地进行宜机化改造，让机械化为复合种植添动力。近年来，不少地方因地制宜、扬长补短，挖掘农业机械化的潜力和空间，推广应用各类“微农机”，助力农田基础设施提档升级。

没有农业机械化，就没有农业农村现代化。提升农机装备研发应用水平，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给具有重要作用。数据显示，我国丘陵山区耕地面积达6亿多亩，占耕地总面积的三成左右，是我国粮油糖作物及薯类、果桑茶麻、蔬菜、青饲料等特色经济作物的重要生产基地。推动丘陵山区等区域的机械化发展，事关城市居民的米袋子、菜篮子、果盘子，也影响着农民的钱袋子。

今年中央一号文件提出，全面梳理短板弱项，加强农机装备工程化协同攻关，加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造并纳入国家重点研发计划予以长期稳定支持。应当看到，当前，受地形条件、种植制度等因素影响，丘陵山区仍然是我国农业机械化发展的薄弱区域。小型小众机械有效供给不足，机具适应性、可靠性有待提高，“无机可用”“无好机用”问题依然存在。瞄准薄弱区域、薄弱环节，加快补齐丘陵山区等农业机械化短板，对于推进农业机械化全程全面发展具有现实意义。

我国幅员辽阔、地形差异大、农业门类多，补短板必须下细功夫。不妨分区域、分产业、分品种、分环节加以推进，形成各类农机产品需求清单和科研导向目录，促进通用动力机械装备及高效专用农机研发，将更多生产急需、适配性强的产品和成套设施装备纳入补贴范围，加大补贴力度。同时，强化需求引领、协同合作，促进产学研推用紧密结合，以“揭榜挂帅”等方式推动山地玉米收割机、花椒采摘机等特色农机装备研发，抓好试验示范和推广，努力实现农业“机械换人”，促进农业提质增效。

让农机在田间大展身手，离不开完善的配套设施。推进农业机械化全程全面发展，不仅要求“以机适地”，还应注重“改地适机”。一方面，开展农田宜机化改造，实施高标准农田建设、绿色农田建设、农田集中连片整治，加大对丘陵山区机耕路、田间道路的建设力度，推动农作物和果园茶园种植标准化，改善农机通行和作业条件，拓展先进适用农机装备应用场景。另一方面，还可推动农田农艺品种与农机相适应、相匹配，积极改进品种、农作制度、栽培及养殖模式，制定粮油、畜禽水产、果蔬茶菌等关键环节机械化标准，实现农机装备与良种、良制、良法有机耦合。

提升农业机械化水平，关键是让更多农民受益。我国“人均一亩三分地、户均不过十亩田”的基本农情，决定了各地不可能都搞大规模农业、大机械作业。应当立足实际，通过健全农业社会化服务体系，实现小规模农户和现代农业发展有机衔接。今年夏收期间，针对“小散偏”地块机械化收获难题，有的地方创新推出生产托管服务，精细化调度机具对接需求，确保颗粒归仓。依托农机服务组织，通过跨区作业、订单作业、农业生产托管等多种形式，提供高效便捷的农机服务，有利于办好一家一户办不了、办起来不划算的事，为群众实实在在解难题、增效益。

农机一小步，农业一大步。因地制宜，多措并举，扎实推进丘陵山区农业机械化发展，促进高效特色产业发展壮大，就能不断拓展农业增收渠道和空间，让乡亲们的日子更加美好。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)