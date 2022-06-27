原标题：“闹心路”变成“舒心路”--江西共青城市政协为民解忧有良方

“回家最后一公里路终于畅通啦！”日前，江西省共青城市苏家垱乡水口村村民熊淑清回到家里停好摩托车，满是感慨，“以前走这段路就闹心，坑坑洼洼，现在路修的平平整整，还铺上了沥青，尘土飞扬的日子终于结束了。”

道路改造前

道路改造后

村民熊淑清提到的这条路位于苏家垱乡水口村，连接着苏家垱中学和苏家垱小学，道路全长1.97公里，沿路居住着4个村庄近5000余名群众。以前，这段路因学生上下课往来人流密集，加之重型车辆进出频繁，导致道路损坏严重，给周边群众出行造成很大不便，被群众称为“闹心路”。

“群众的事，等不得也慢不得！”为帮助周边群众解决出行“最后一公里”问题，共青城市政协委员、苏家垱乡二级主任科员曾磊积极协助争资争项，成功争取550万元用于道路改造提升。然而眼看问题就要解决了，新的难题又呈现到了曾磊面前。

“修路是好事，我们肯定支持，但是拓宽了路面路肩就要侵占我的田地，一定要给我补偿。”“我家院子晒谷子的地方就这么大，把路修宽了以后我怎么晒谷子？我不同意修这么宽。”“这间瓦房是我用来堆放柴火的，你们现在要把它拆掉，以后我的柴火放到哪里去？”

得知要对道路进行改造提升，部分临路群众持反对意见，工程一时难以正常推进。“我这次上门走访，就是想听听你的真实想法。”“明天早上9点，在水口村村委会开会，一定要来参加。”面对工程推进难问题，曾磊逐家逐户走访群众，了解群众的真实意愿，邀请他们参加专题协商。

召开专题协商会议

“你们看，就开会这一会功夫，道路就拥堵起来了，行人难走，车辆通过更是难上加难。”“这条路承载了我们多年的记忆，把它好好的‘翻一翻’，也是对乡愁的一种延续。”“想致富、先修路，没有通达宽阔的道路，很难吸引来项目与投资。”……专题协商会上，曾磊逐一向群众阐释修路的初衷和效益。

“曾主任的一席话让我非常感动。”水口村村民雷小林动情的说，“以前盼星星盼月亮就想着把路修好，如今好不容易争取来了资金，我们应该懂得珍惜，尽量克服困难，大家共同出出力。”

“作为村里一员，平常也没做什么贡献，如今有这样的好事，我不能拖后腿，拆掉自家的一点院墙不算什么。”几名村民异口同声说道。

专题协商会上大家畅所欲言，心结和顾虑在你一言我一语中消除，道理和效益在循循善导中深入人心。最终，通过广泛协商，各方参会代表形成共识，大家一致同意对道路进行改造提升。

“现在道路平整，环境美观，心里是真舒坦，感谢‘有事先商量’这个平台。”专题协商会议召开3个月后，一条长2公里，宽6.5米的平整柏油路出现在大家面前，村民周海金从城里务工回家，看着平整的道路笑容满面地说。（记者 王健）

(责编：曹淼、李源)