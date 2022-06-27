为助力毕业生城市安居，我爱我家携手人民网共同发起“大学生就业护航计划”，其重要组成部分 “毕业租房选我爱我家”活动在56天内吸引了27885名客户参与，发放各类租房津贴券、生活券近38000张，成交租住房屋2599套，帮助近20个城市的毕业生以优惠价格签约租房。

毕业租房季期间，我爱我家新老用户均可参与“毕业租房选我爱我家”活动，只需在线上填写“租房意向商圈”，即可获得全程参与抽取租房津贴的资格。活动优惠包括免除3个月租金(最高1万元)，1000元、300元、100元租房津贴以及幸运转盘抽取京东E卡、清洁券、洗衣券、搬家券等好礼。

据悉，“毕业租房选我爱我家”活动于4月26日正式启动，以租房津贴、租房礼包等多种形式为毕业生提供租房优惠，活动覆盖北京、上海、杭州、南京等近20个国内一二线城市，活动有效期至8月31日。

为分担毕业求职者面临的找房压力，我爱我家投入超10亿资金进行数字化建设，通过提供手机VR看房、大数据精准匹配房源、线上签约等服务为年轻人找房提供便利，以数字化转型及多样化的产品设置，让租房者更真切感受到便捷和高效，全面提升交易效率。

(责编：曹淼、李源)