新华社长沙6月27日电（记者刘芳洲、温竞华）如何早期诊断无症状期阿尔茨海默病？宇宙中的黑洞是如何形成和演化的？如何利用遥感科技对地球健康开展有效诊断、识别与评估？如何实现存算一体芯片工程化和产业化？

27日，中国科协在第二十四届中国科协年会闭幕式上发布了10个对科学发展具有导向作用的前沿科学问题、10个对工程技术创新具有关键作用的工程技术难题和10个对产业发展具有引领作用的产业技术问题。

这30个问题难题还包括“如何实现可信可靠可解释人工智能技术路线和方案”“如何实现极大口径星载天线在轨展开、组装及建造”“如何发展自主可控的工业设计软件”等。

中国科协党组副书记徐延豪说，重大问题难题的征集与评选，对于进一步激发广大科技工作者的好奇心和自由探索热情、引领科技创新趋势和科研工作的方向、服务国家科技创新发展具有重要意义。

据悉，今年的征集发布活动于1月底正式启动，征集阶段共收到107家全国学会和学会联合体、8家领军企业和企业科协推荐的649个来自数理化基础科学、地球科学、生态环境、制造科技、信息科技、先进材料、资源能源、农业科技、生命健康、空天科技等十大领域的问题难题，共有3万余名一线科技工作者和战略科学家参与推荐和研判。

自2018年以来，中国科协瞄准世界科技前沿，研判未来科技发展趋势，前瞻谋划和布局前沿科技领域与方向，组织全国学会及学会联合体开展重大科学问题和工程技术难题征集活动并向公众发布，五年共评选、发布了160个问题难题。

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