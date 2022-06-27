原标题：中国共产党中国人寿保险（集团）公司代表会议召开

6月26日，中国共产党中国人寿保险（集团）公司代表会议在北京召开。会议选举产生了中国人寿出席党的二十大代表。中国人寿集团党委书记、董事长白涛代表集团党委讲话。会议由集团党委副书记蔡希良主持，党委副书记、监事长郭新双作为总监票人，对选举全过程进行了监督。

白涛全面回顾了5年来党建工作经验，总结梳理了中央巡视反馈问题整改取得的成效，从加强党的领导、强化责任落实、坚持改革创新、统筹发展和安全四个方面，对加快建设世界一流综合性金融保险集团提出了工作举措和明确要求。

白涛指出，要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，确保中国人寿改革发展的正确方向。党的十九大以来，中国人寿坚持把政治建设摆在首位，坚持强化理论武装，坚持加强各级党组织建设，坚持深化作风建设，坚持抓党建促发展，深刻领悟“两个确立”决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年1到5月份，中国人寿经营稳中有进、稳中向好，发挥了行业稳发展的“压舱石”作用。

白涛强调，要全面深入落实中央巡视整改，以国寿新气象打造发展新拐点。中国人寿集团党委率领各级党组织和广大党员，聚焦“五个强化”、坚持“四个融入”，认真开展“地毯式”整改，巡视整改取得阶段性成效。发展方向把握准了，坚定不移走中国特色金融保险发展之路，进一步增强金融报国、保险为民的情怀和担当，整改以来，中国人寿为人民群众提供的健康类保险保障同比增长257.4%，为新兴产业提供风险保障增长19.6倍，经济“减震器”和社会“稳定器”的作用进一步提升。管党治党责任实了，把纵深推进全面从严治党作为转风气、强精神、促发展的关键举措，通过整改，充分释放了全面从严治党越来越严的信号，压紧压实了管党治党责任。改革创新氛围浓了，在集团党委的带领下，系统上下正以前所未有的决心和锐气，以“钉钉子”的精神，攻坚克难、扫除各种顽瘴痼疾，为打开中国人寿高质量发展新局面奠定坚实基础。干事创业劲头足了，集团党委明确“两稳两控五提高”的发展思路，率领广大党员干部把精力集中到改革发展上来，广大员工热情高了，干劲足了，活力强了。

白涛要求，要以高质量党建引领高质量发展，加快建设世界一流综合性金融保险集团。建设世界一流企业，是党中央赋予中国人寿集团新一届党委的责任和使命。要加强党的领导，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持“保险姓保”，牢记“国之大者”，把准正确政治方向，强化金融工作的政治性和人民性，严格落实“两个一以贯之”要求，纵深推进全面从严治党；要强化责任落实，持续推进巡视整改走向深入，切实履行好整改政治责任，坚持严的标准不放松，着力破解重点难点问题；要坚持改革创新，全力推动高质量发展，持续推进商业模式创新，加强一体化体制机制破局，加大数字化转型力度，深化“人才强司”战略，用改革成果展现中国人寿行业“头雁”引领作用；要统筹发展和安全，守牢不发生重大风险的底线，树牢总体国家安全观，推进全面风险管理体系建设，严守合规经营底线，扎实做好疫情防控。

中国人寿各级党组织和广大党员将以此次党代会为契机，立足第二个百年奋斗新征程，走好新时代赶考之路，坚持“两稳两控五提高”，不断开创公司高质量发展新局面，书写不负党和国家、不负历史、不负时代、不负人民的新篇章。

(责编：曹淼、李源)