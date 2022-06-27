原标题：梳理新问题，精准助力大学生就业

2022届高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万人，规模和增量均创历史新高。一边是不断增长的就业需求，另一边是新冠肺炎疫情影响就业岗位供给，两方因素叠加使近年来高校毕业生就业工作呈现出一些新的特点。

社会各界最直接的感受是“难就业”。服务业是吸纳劳动力最多的产业，中小企业是创造就业的引擎。由于新冠肺炎疫情阻碍人员流动和物流，服务业和中小企业受到冲击，其就业岗位“蓄水池”功能受到抑制，今年的大学生就业面临许多新挑战。根据一项关于高校毕业生就业情况的实证研究，2021年我国本科毕业生就业落实率为74.4%，低于2019年的78.2%和2017年的82.7%。

“难就业”背后还有“缓就业”的问题。严峻的就业环境影响了高校毕业生的就业信心，许多本有就业意向的毕业生转而选择升学，“逃避”当下的就业压力。但是从国家层面来看，高校毕业生就业压力并没有完全解决，而是延后释放。两三年后这批学生依然要重新回到就业市场，甚至与应届本专科毕业生的就业需求叠加，形成更大的压力。根据相关数据，2021年落实就业学生群体中已确定单位就业的比例由2019年的37.4%下降到32.1%，同期选择国内升学的学生比例由25.3%上升到29.3%，一定程度上反映了相当一部分应届毕业生把升学当作“避风港”的现象。

高校毕业生的就业预期存在结构不均衡。新冠肺炎疫情对经济最直接的影响体现在企业特别是民营企业。不少企业存在一定的经营困难，甚至昔日就业岗位供给“大户”——各家互联网“大厂”也出现裁员。在这一背景下，企业特别是民营企业吸纳和吸引高校毕业生就业的能力明显下降。高校毕业生转而更倾向于体制内就业。根据公务员考试辅导机构的统计，2019年以来国家公务员考试参考人数已经由92万猛增至142.2万。

做好当下高校毕业生的就业工作，应从三个方面认识当前的就业市场和未来趋势。首先，当前就业岗位供给不足是周期性的。这里面既有新冠肺炎疫情对经济的冲击，也有房地产、教育培训、互联网等行业调整的因素。疫情终将散去，行业调整也会很快找到平衡点。当前中国经济持续向好的基本面没有发生变化，所以必须稳定预期。其次，当前高校毕业生就业中岗位供给与就业需求匹配率不够高，出现了匹配失灵的摩擦性就业问题。疫情之下高校毕业生实习、跨省考试时不时受到影响，大规模线下招聘会的频次、规模受限，既影响毕业生对工作岗位的了解，也不利于用人单位对毕业生的考察，拉低了就业效率。最后，在疫情影响之外，我国当前产业结构特征也对劳动者职业技能提出了更高的要求。我国坚持动态清零的防疫政策，国内产业链和供应链保持稳定，有力满足了全球的市场需求。2021年中国进出口贸易顺差6764亿美元，创历史新高。智能制造、生物医药等新兴产业在出口的拉动下趁势进入发展快车道，增加了新的优质就业岗位。然而现实是，高校毕业生不一定能抓住这样的机会。相对于服务业，制造业特别是先进制造业对劳动力职业技能的要求更高，这类企业不仅看“学历”，更要看“能力”。一些高校毕业生还未能适应这种新的调整，不具备用人单位需要的技能，只能转而选择其他行业。受此影响，服务业特别是传统服务业人满为患，但制造业却面临“招人难”“人才荒”的问题。

把握准问题，才能有的放矢。

做好当前高校毕业生就业工作，第一要务是稳预期、强信心。信心比黄金还宝贵。建议相关部委进一步稳定宏观经济预期，鼓励引导有条件的企业扩大岗位供给，解决当前高校毕业生就业工作的根本问题。近期部分地区疫情出现反弹，影响市场信心，须尽快落实国务院的稳增长决策，对冲负向冲击。应更有针对性地帮扶中小微企业，发挥其吸纳就业主力军作用。监管部门应尽快推进相关行业完成调整，设好“红绿灯”，鼓励引导其朝着健康轨道发展，继续提供高质量的就业岗位。国有企业可以适当逆周期扩大招聘，发挥在就业市场中的压舱石作用。

高校要善于开展精准化就业指导工作，想方设法推进毕业生与就业市场的对接，手段应灵活多样、因地制宜。高校要认真分析毕业生的实习、考试需求，简化毕业阶段的手续，使毕业生有更多的精力投入到求职中。要有针对性地开展线上实习、线上面试的辅导和保障工作，帮助毕业生适应疫情防控条件下的就业新环境，把优势全面发挥出来。要考虑适当延长保留应届毕业生身份的时间，给他们更多的时间就业，把离校未毕业学生也纳入就业指导工作的对象。要鼓励学生结合自身兴趣，发挥个人专长与主观能动性，善用电子商务、网络直播等互联网新业态带来的灵活就业便利。高校要在学生职业技能培训方面深入推进“校企合作”，面向企业发展需求培养人才，使毕业生的知识储备和就业观念更符合产业发展的需要。

高校学生要树立正确的就业观和择业观。就业是对学习效果的检验，要在平时的学习中打好基础、紧跟前沿，增强学识的同时也要培养一定的职业能力，提升自身在就业市场上的竞争力。择业要结合自身的特长与追求，不能“跟风”“一拥而上”，要扩大选择视野，关注基层、前沿产业、朝阳行业、国防军工企业等，实现自我能力与岗位需求的精确匹配。 （作者：韩晗，系北京大学经济学院研究员）

(责编：曹淼、李源)